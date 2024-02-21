張桂銓：陸早沒禁止民眾來台　是台灣沒善意

台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月21日電（記者 張嘉文）蔡政府宣布原定3月1日開放旅行社組團赴大陸旅遊，卻突然在春節假期前夕喊卡，只允許3月至5月已成團者出團。中國國民黨智庫“國政基金會”今天召開座談會，探討此禁令的法源及衍生問題。台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓在會中表示，民進黨政府一直強調要大陸釋出善意才會考慮開放組團，但陸方沒有禁止台灣人前往，自由行、組團都可以，也沒有禁止大陸人不能來台，全部禁止的是台方，實際上沒有善意的是台方。



張桂銓說，因為大陸人來台目前都需要申請才能過關，但台方很多種理由，不准就是不准。民進黨政府的善意一說，看起來確實是不對等，但是台方對陸方沒善意，不是陸方對台方沒善意。



這場座談會由“國政基金會”永續發展組召集人陳宜民主持，邀請包括國民黨“立委”翁曉玲、前醒吾科大觀光餐飲學院院長李銘輝、中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓、台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、世界文化旅遊華商會台灣區文創副會長許傳萍、智庫“國安”組副研究員李正修等人與談。



張桂銓在會中表示，整起事件他認為主管機關“交通部”觀光署並不是原罪，而是背後更高階層以政治因素為考量所做的決定，觀光署只是揹鍋的單位而已。另外，3月到5月之間仍是可以組團赴陸旅遊，但6月開始就不行，這樣的決定非常奇怪，也可能是政府刻意要規避對業者的龐大賠償，讓業者沒法申訴。

