2024年推選200名大國工匠進行培育

中評社北京2月21日電／據光明日報報導，中華全國總工會日前印發《關於推選2024年大國工匠培育對象的通知》，決定在2024年推選200名左右大國工匠進行培育，培育期為2年，示範引導各地、各行業積極支持培養1000名左右省部級工匠、5000名左右市級工匠，為支撐中國製造、中國創造培養造就一大批大國工匠、高技能人才，帶動建設一支知識型、技能型、創新型產業工人隊伍。



通知要求，培育對象要政治素質過硬，有5年以上一線生產現場工作經歷，長期踐行精益求精、執著專注、一絲不苟、追求卓越的工匠精神，具有突出技術技能素質，以製造業等實體經濟領域職工為主，兼顧行業、地區等因素，同時應在大國工匠能力標準上有突出潛能，即在引領力、實踐力、創新力、攻關力、傳承力等“工匠五力”上顯現明顯發展潛力。通知還明確了培育對象的申請、推薦、評審、公示、公布等推選程序。



培育對象確定後，全總將通過組織培訓研修、交流學習、提供資金和項目支持等對大國工匠進行為期2年的培育。同時，要求推薦單位制定實施本單位的大國工匠培育方案，配套開展大國工匠培育工作。培育期滿，由全總向完成培育任務並評價合格的入選對象頒發大國工匠證書，比照全國勞模標準為大國工匠落實走訪慰問、健康體檢、療休養、就醫服務等待遇。所在單位根據人選實際能力水平研究核定薪酬等待遇，並支持培育對象進一步發揮作用。