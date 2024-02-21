2024年“中學生英才計劃”冬令營舉辦

中評社北京2月21日電／據科技日報報導，“在基礎研究的道路上，我們希望吸引更多優秀中學生參與，跟隨我們的步伐繼續向前。”近日，2024年“中學生英才計劃”化學學科冬令營在武漢大學、浙江大學和北京大學三所高校舉辦，中國科學院院士、中國科技大學副校長楊金龍在武漢大學出席開營儀式上說。



2023年2月21日，習近平總書記在中共中央政治局第三次集體學習時強調，要堅持走基礎研究人才自主培養之路，深入實施“中學生英才計劃”、“強基計劃”、“基礎學科拔尖學生培養計劃”，優化基礎學科教育體系，發揮高校特別是“雙一流”高校基礎研究人才培養主力軍作用，加強國家急需高層次人才培養，源源不斷地造就規模宏大的基礎研究後備力量。



“中學生英才計劃”由中國科協、教育部共同推動實施，旨在發現一批具有學科特長、創新潛質的優秀中學生。中學選拔一批品學兼優、學有餘力的高中生走進大學，在著名科學家指導下，利用寒暑假和周末參加為期一年的科學研究、學術研討和科研實踐。



楊金龍在接受記者採訪時表示，“中學生英才計劃”為培養科技創新後備人才開辟了一條有效路徑。



在開營儀式上，楊金龍為學生作了關於單分子科學的報告。華中師範大學第一附屬中學高一學生楊博偉聽完報告後說：“大師報告講解了最前沿的化學科學知識，提供了很有啟發的科研方法和解決問題的思路，讓我對化學興趣更濃。”



“以名師引領為主的英才學生培養方式，為中學生學習前沿科學知識、提高科研技能、感受科學家精神打開了一扇窗。”武漢大學化學與分子科學學院教授、“中學生英才計劃”導師胡斌說。



在楊金龍看來，“大先生”培養了“好苗子”，“好苗子”也能反哺“大先生”的科研事業。“一方面，著名科學家可以利用學術聲譽吸引優秀學生從事科研。另一方面，科學家的研究事業也需要有人繼承。”楊金龍說。



中學生英才計劃化學學科工作委員會委員、武漢大學化學與分子科學學院院長莊林表示：“高校首要任務是培養人才，我們希望把基礎學科人才的選拔培養延伸至中學。中學也可以利用高校資源培養具有學科特長和創新潛質的學生。”



國家發展亟待增強基礎研究後備力量。楊金龍說：“中國要引領全球科技創新，基礎研究就必須走在最前沿。‘中學生英才計劃’可以吸引優秀中學生從事基礎研究，號召更多拔尖人才加入創新隊伍。”



如何深入實施該計劃？楊金龍認為，首先要堅持非功利化定位。“有些家長希望‘中學生英才計劃’與高考加分掛鈎，這是功利化的想法。基礎研究人才培養要以興趣培養為主。興趣的開花結果需要時間，我希望家長支持英才計劃，靜待花開。”



楊金龍還建議多措並舉鼓勵更多知名學者參與“中學生英才計劃”，加大宣傳力度，擴大覆蓋面。莊林認為，該計劃對農村偏遠地區覆蓋相對較弱。他鼓勵優秀女學生積極報名。“任何學科都不應有性別劃分，男生女生在從事基礎研究方面具有同樣機會。”莊林說。



截至目前，中國科協追蹤到的升入大學的4846名2013—2020屆英才學生中，有73%考入985或211高校，13%入讀哈佛、劍橋等著名高校；40%左右的英才學生大學階段繼續在基礎學科領域學習深造，一批學生入選“基礎學科拔尖學生培養計劃”。



2024年“中學生英才計劃”將在58所高校開展，共選拔1800多名優秀中學生進行培養。