針對食安報告　黃國昌不擔心藍白意見不整合

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月21日電（記者 俞敦平）對於中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁昨日表達了對於食安專案報告的立場，支持在23號的院會中進行討論，而未支持灣民眾黨團提出的加開院會的方式。對此，民眾黨團總召黃國昌回應說，他並不擔心與國民黨的合作會有意見不整合的問題。他指出，國民黨團書記長洪孟楷委員也全程參與了昨日的黨團協商，並將國民黨團立場說明清楚，並且該協商是有正式通知且在“立法院”的IVOD系統上全程轉播的。



黃國昌強調，國民黨希望盡早進行食安專案報告，並對於增加院會的方式樂觀其成。他表示，雖然“行政院”院長陳建仁已準備好隨時報告，但遺憾的是民進黨昨日提出異議，並在事後責怪民眾黨，使得整件事情變得複雜。黃國昌認為，民主進步黨的行為讓人難以理解其邏輯，並指出國民黨團在協商中的立場已由洪孟楷清楚表達。



黃國昌進一步解釋昨日下午臨時召開黨團協商的原因。他指出，他昨日下午接到議事處的通知後，民眾黨團立即發出會議通知，並在短時間內安排了協商會議。黃國昌表示，他本人在得知消息後，儘管有其他行程，也立即趕回“立法院”參加協商，因為他認為“立院”事務應該優先處理。



最後，黃國昌表示，陳建仁本人和在野的兩個黨團都支持食安專案報告，民進黨應該清楚表達他們對於陳建仁赴“立院”進行食安報告的立場，而不是讓人民對他們是否真正代表人民監督政府感到困惑。他相信社會大眾會對這件事情有自己的評價和判斷。