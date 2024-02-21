兩岸新形勢來了！金門漁民出海作業小心謹慎

金門區漁會一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月21日電（記者 方敬為）大陸漁船事件延燒，國台辦對此公開否認金廈有所謂“禁、限制水域”，並宣布大陸海警19日起展開金廈海域常態化巡查。連日來都有大陸海警船在金門島周圍繞行，金門區漁會也特別發出公告提醒漁民注意，漁民無奈向中評社表示，要討生活賺錢，還是得出海，現在漁船作業必須得更小心謹慎，希望風波早日平息，不樂見兩岸情勢緊張波及漁業。



大陸籍漁船14日在金門海域躲避台灣海巡艦查緝而翻覆，2名陸籍船員身亡，挑起兩岸敏感神經，國台辦並公開否認金廈“禁、限制水域”，19日即發生大陸海警登上金門觀光遊艇“初日號”臨檢30分鐘，相關舉措前所未聞，讓金門漁民、船公司業者人心惶惶。



事實上自19日起，連日都有大陸海警船在金門島周邊繞行巡查，根據“中國港口網”的船隻即時動態，21日上午有3艘大陸海警船在金門島周邊海域執勤，1艘以順時針方向繞行，另外2艘則以逆時針方向繞行，航跡緊貼禁、限制水域線。



對於相關情勢，金門區漁會也特別發出公告，提醒漁民“海上作業時，注意安全”、“不要違規越界、進入大陸地區，及從事違法等情事，以保障人身安全。”



中評社21日到金門區漁會觀察，漁會理事長陳水義、總幹事許丕煌正巧赴台灣本島出差，現場有漁民正在清潔漁獲袋。針對近來金廈海域情勢敏感，他表示，漁民都有所警覺，面對海上作業風險升高，大家都不樂見，但為了討生活賺錢，還是得出海，今天一早仍然照常作業。



該漁民表示，現在漁船作業必須得更小心謹慎，會隨時注意不要越界，大家也會相互提醒。對於兩岸情勢緊張波及到漁業，實在很無奈，很擔心因此影響生計，希望風波早日平息，海上作業盡快恢復正常。