“海巡署”證實金門海域執法未錄影　相信司法

針對大陸漁船翻覆事件，海巡署21日發佈新聞稿說明執勤時未錄影始末。（照:海巡署網站） 中評社台北2月21日電／大陸籍漁船在台海巡船追逐時碰撞4人落海，2人罹難，“海巡署”卻稱沒有錄影。“海巡署”今天上午再次表示，該艘公務船沒有配備全船監視系統，且此案發生僅歷時5分鐘，因海上追逐及時間短暫等因素，未能全程錄影，雖讓事證分散，可是不影響事實真相始末；“海巡署”並相信司法機關調查程序一定可以還原事實，也期盼社會各界相信台灣的司法調查。



大陸漁船翻覆案發生後，外界希望“海巡署”儘速公布執法過程影像，不過在媒體披露相關訊息後，“海巡署”20日深夜才表示，這次執法過程沒有全程錄影、錄音。



“海巡署”發佈新聞稿稱，CP－1051 艇未配備全船監視系統，執勤時有賴同仁以各級艦船艇配備之手持式攝影器材進行蒐證，該蒐證器材置於駕艙，遇有將登船檢查或突發狀況時，由負責同仁運用蒐證。本案執法過程中，船上4名同仁，2名預備登檢、1名操船，另1名負責瞭望警戒及蒐證，惟因該艘陸船蛇行拒檢逃逸，於CP－1051 艇艏迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，同仁在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，致該名負責蒐證同仁未即拿取蒐證器材進行蒐證。

