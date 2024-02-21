甘藍變種馴化隱藏驅動力揭示

中評社北京2月21日電／據科技日報報導，2月19日，記者從中國農業科學院蔬菜花卉研究所獲悉，該所蔬菜分子設計育種創新團隊和甘藍類蔬菜遺傳育種創新團隊，聯合荷蘭瓦赫寧根大學植物育種系生長與發育團隊，構建了高質量的甘藍泛基因組和圖形基因組，揭示了結構變異驅動甘藍形態類型多樣化的快速馴化。相關成果日前發表在國際期刊《自然·遺傳學》上。



中國科學院院士錢前認為，這項研究通過泛基因組和大規模多組學數據分析，揭示了甘藍類蔬菜作物如何在較短時間內馴化出多樣的變種類型，以及結構變異調控基因表達是甘藍多樣性進化的“分子加速器”這一重要規律。



該研究首先基於700餘份甘藍野生種和覆蓋所有變種材料的重測序數據構建了系統發育樹，發現甘藍變種主要起源於兩個獨立的馴化事件。研究團隊據此選取了22個具有代表性的野生甘藍和變種材料，利用測序技術構建了染色體水平的高質量基因組。“與已有的甘藍基因組相比，此次新構建的基因組在序列連續性、著絲粒完整性等方面都有顯著提升。此外，研究進一步構建了甘藍的圖形基因組，並從中挖掘到一批在不同變種中受到特異性馴化選擇的結構變異及相關基因。這有助於我們更好地理解甘藍的馴化歷史和變種形成的機制。”論文共同通訊作者、中國農業科學院蔬菜花卉研究所研究員程鋒說。



中國科學院院士、中國熱帶農業科學院院長黃三文認為，這篇論文是十字花科作物馴化研究的重大成果，揭示了甘藍變種的重要馴化機制。這項研究同時也構建了迄今為止規模最大、質量最高的甘藍泛基因組。