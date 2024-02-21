前指揮官栗正傑：小金門等離島可能被陸收走

台退役少將栗正傑。（栗正傑臉書） 中評社台北2月21日電／金廈海域緊張情勢升溫，中國大陸國台辦日前宣布廈金海域“不存在禁止、限制水域”。台退役少將、曾任烈嶼（小金門）指揮官的栗正傑表示，若海委會沒有妥善處理，大陸船隻改從台灣駐軍的小離島中間穿過駛進廈門港，甚至大陸會把軍方運補船攔下來檢查，小金門、獅嶼等幾個小離島可能會被沒收，對軍方影響很大。



栗正傑呼籲海委會主委管碧玲跟民進黨“立委”，有種就到前線拿大聲公嗆大陸霸道，不要只在台灣打嘴砲、搧風點火。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑20日在政論節目《頭條開講》表示，陸海警船登金門觀光船臨檢是敲山震虎，特意挑沒有危害的船臨檢，大陸海警局、國台辦雖儘量淡化處理，但也得給大陸民意交代。所以挑觀光船臨檢，而不是對台軍方、金防部的運補船登船檢查，避免影響會更大。



栗正傑指出，小金門、獅嶼、大膽島、二膽島都有台灣駐軍。從外海到廈門港，從金門幾個小離島中間穿過去是最好的路線，水深好走、路線也比較短。如果雙方還有默契，要避免擦槍走火，大陸船隻就會從繞遠路，從大陸駐守的青嶼到廈門港。但若海委會此次沒有妥善處理，大陸第一個震的虎就是抹掉這條繞遠路的航線，每天從台灣駐守的小離島之間穿過去。

