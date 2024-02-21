印尼多舉措推動零售業轉型

中評社北京2月21日電／據人民網報導，印度尼西亞央行近日發布的調查數據顯示，2023年12月，在假日促銷活動推動下，該國零售業銷售額環比增長4.9%，創8個月來最大增幅。印尼零售商協會預測該國2023年全年零售業銷售額增長率將達3.6%，2024年增長率將達3.7%—3.8%。



長期以來，印尼零售業一直以社區菜市場、雜貨店等傳統零售業為主。咨詢公司麥肯錫2021年的研究顯示，印尼77%的零售通過傳統渠道進行，超市和大賣場等零售渠道占比衹有23%，其中超過半數是迷你超市。



近年來，印尼政府不斷挖掘國內市場消費潛力，推動零售業轉型發展，鼓勵外資進入印尼，已有多家國際零售巨頭投資印尼市場，零售行業市場規模實現穩步增長。印尼本地銀行也積極推動電子支付，推出相關促銷活動和消費信貸等。印尼不少熱門景點周圍的便利店及街邊小攤，紛紛實現數字化轉型，提供多樣化便民服務。



作為印尼最大的零售行業組織，印尼零售商協會採取多種措施推動零售業轉型發展。該協會定期舉辦各種活動和研討會，邀請行業專家等分享經驗。協會還提供培訓和認證服務，包括門店管理、銷售技能、客戶服務等，幫助會員提升零售管理能力。



印尼線下零售火爆的同時，線上零售的發展也在加速。2017年，印尼政府發布首份“電子商務發展路線圖”，旨在從國家層面解決電子商務發展面臨的物流、融資、消費者保護、信息基礎設施建設、人才培養等關鍵問題，並指導不同部門制定和執行相關政策和項目。印尼政府還加強對電子商務領域的監管，鼓勵國際電商平台投資印尼並實現本土化運營，同時向本國電商企業提供包括稅收減免、貸款支持等多項優惠政策。近年來，不少印尼線下零售商開始拓展線上業務，印尼本土連鎖便利店紛紛推出手機應用程序和購物網站等線上購物平台。



數據統計平台Statista的最新數據顯示，印尼是東南亞地區主要的數字經濟參與者，2023年數字經濟規模預計達820億美元。印尼政府預計該國2023年電子商務交易額為340億美元，同比增長約12%。印尼貿易部部長祖爾基弗利·哈桑表示，近年來電子商務對印尼經濟的貢獻顯著增加，該行業具有巨大的發展潛力。