朱立倫：民進黨有責任降低兩岸對抗風險

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月21日電（記者 張嘉文）對於金廈海域緊張情勢升溫，中國國民黨主席朱立倫今天在中常會上指出，國民黨雖然支持政府執法，但基於人道也要向罹難者表達哀悼之意，對於人命的關切是不分兩岸彼此的，更不希望此時將所謂的箭頭或矛頭指向對方，用惡意或用任何的衝突來造成兩岸關係的惡化，大家都希望透過能夠對話、交流，解決問題。



朱立倫強調，民進黨作為執政當局絕對有責任，要能降低兩岸之間的對抗風險，要能尋求一切可能的對話，避免兩岸造成任何的衝突。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中發表談話時，提到金廈海域的漁船事件造成大陸漁民2死的狀況。



朱立倫說，國際上都有希望兩岸對話的呼籲，更何況國民黨作為“國會”最大政黨，絕對有責任要求政府一定要降低惡意，當然也希望對岸要降低惡意，否則兩邊就變成惡意螺旋或敵意螺旋，造成越來越嚴重的結果。站在民眾的角度，也希望兩岸能夠降低敵意，用對話來解決問題。



此外，朱立倫今天也特別表達力挺國民黨台中市長盧秀燕與基隆市長謝國樑。他指出，近期大家關心食安問題，沒有一位民眾不擔心吃到的東西健不健康，政府有責任幫民眾把關，這個事情怎麼還會分藍、綠，當台中市政府在過年前查出瘦肉精問題，民進黨卻把盧秀燕與台中市政府當成修理的目標，國民黨堅定支持為食安把關的官員，並會站在民眾的角度強力監督政府。



朱立倫接著說，前任基隆市長林右昌把價值25億元新台幣的市產可能圖利廠商，基隆市政府為了守護市民財產，透過公開招標方式把原經營廠商大日公司轉租給NET的基隆東岸商場，重新招標給微風集團，這對未來基隆市的經濟發展與商業進步都是正面的，也解決過去可能存在圖利廠商的情況。民進黨卻對謝國樑進行政治攻擊，動用所有媒體與特定社群聲量，甚至還想罷免謝國樑，荒謬至極。



朱立倫批評，攻擊謝國樑的林右昌又到底為基隆市做過了什麼呢？對此，國民黨一定會力挺謝國樑，為基隆市民發展經濟打拼。