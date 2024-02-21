中評社北京2月21日電／據新華社報導，剛果（金）總統府20日宣布，剛果（金）總理盧孔德向總統齊塞克迪遞交辭呈。



剛果（金）2023年12月20日舉行總統、議會和地方選舉，齊塞克迪贏得總統選舉並於今年1月20日宣誓就職，包括盧孔德在內的31名政府內閣成員在議會選舉中當選國民議會議員。根據剛果（金）憲法，國民議會議員不能兼任國家公共職務。近日，已有多名當選國民議會議員的政府內閣成員遞交辭呈。



本月7日，齊塞克迪已要求剛果（金）執政黨民主與社會進步聯盟總書記卡布亞開展組建新內閣的準備工作。