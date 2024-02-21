【
大
中
小
】 【
打 印
】
剛果（金）總理辭職
http://www.CRNTT.com
2024-02-21 16:06:17
中評社北京2月21日電／據新華社報導，剛果（金）總統府20日宣布，剛果（金）總理盧孔德向總統齊塞克迪遞交辭呈。
剛果（金）2023年12月20日舉行總統、議會和地方選舉，齊塞克迪贏得總統選舉並於今年1月20日宣誓就職，包括盧孔德在內的31名政府內閣成員在議會選舉中當選國民議會議員。根據剛果（金）憲法，國民議會議員不能兼任國家公共職務。近日，已有多名當選國民議會議員的政府內閣成員遞交辭呈。
本月7日，齊塞克迪已要求剛果（金）執政黨民主與社會進步聯盟總書記卡布亞開展組建新內閣的準備工作。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
幾內亞過渡總統宣布解散過渡政府
(2024-02-20 11:02:31)
計票顯示普拉博沃－吉布蘭組合贏得印尼選舉
(2024-02-15 10:46:31)
印尼總統大選 防長普拉博沃勝出
(2024-02-15 10:16:55)
特朗普贏得內華達州共和黨黨團會議勝利
(2024-02-11 11:22:17)
匈牙利總統諾瓦克宣布辭職
(2024-02-11 11:13:31)
美國作家威廉姆森宣布退出總統競選
(2024-02-08 13:55:48)
阿塞拜疆總統選舉開始投票
(2024-02-07 16:44:36)
塞內加爾議會通過推遲總統選舉的法案
(2024-02-06 14:14:57)
納米比亞總統根哥布去世
(2024-02-04 17:44:45)
美媒測算拜登贏得民主黨首場初選
(2024-02-04 11:27:45)