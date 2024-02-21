比利時加快發展適老化服務

中評社北京2月21日電／據 人民網報導，比利時是世界上老齡人口比例較高的國家之一。據比利時官方統計，2023年比利時65歲及以上年齡的人口約占總人口的20%，預計到2050年，這一比例將上升至25%。



根據比利時健康與社會觀察網站最近的一項研究，在該國首都布魯塞爾，每3名老人中至少有1名是獨居老人，20%的老人在需要時無法得到親屬支持，80%的老人希望居家養老，43%的老人表示在從事家務勞動時面臨困難。面對人口老齡化帶來的問題，比利時政府積極採取措施，為老年人日常生活提供更多便利。



為方便老年人購物，比利時一些商店和超市開設了早間老年人專享購物時段。除了把受老年消費者歡迎的商品擺放在顯著位置，商家還把促銷產品廣告放大展示。在老年人專享時段，商家會增加人手，及時解答老年人在購物時遇到的問題，幫助他們推購物車、搬運物品等。



比利時一些房地產公司開發出適合老年人居住的樓盤。例如，一家名為中央公園的房地產公司開發了一個住宅項目，擁有便捷的公共交通和配套醫療資源，方便老年人出門和看病。該公司表示，這樣的“銀發住宅”能夠更好滿足老年人樂享退休生活的願望。



一些科技企業還研發出適合老年人需求的產品和服務，幫助老年人融入數字生活。據布魯塞爾金融與投資管理局統計，目前比利時有62家初創企業活躍在銀發科技領域。其中，醫療科技、家庭自動化和數字健康類占到七成。例如，比利時一家公司研究的智能機器人可以為老人提供簡單的照護服務，語音助手系統能幫助老年人與家屬或社區隨時取得聯繫。



比利時目前有近四成的老人無法便捷使用互聯網。當地有關機構和組織正採取措施，幫助老年人提高數字素養。瓦隆大區老年協會組織了“互聯老年人”活動，定期舉辦互聯網體驗和學習活動，助力老年人學習使用互聯網和智能設備，更好享受科技給生活帶來的便利。



布魯塞爾金融與投資管理局投資基金首席執行官皮埃爾·埃爾曼表示，銀發經濟需要全社會的支持和參與，政府的鼓勵和扶持對這一領域的創新發展非常重要。