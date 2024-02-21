被告誣告罪　高虹安出庭全程不發一語

新竹市長高虹安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月21日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨新竹市長高虹安競選期間遭指控論文抄襲，對筆名“翁達瑞”的旅美教授陳時奮相關爆料提告加重誹謗罪，陳獲不起訴後自訴反告誣告罪，台北地方法院21日開庭，高虹安出庭，面對媒體各種問題全程不發一語。



陳時奮2021年9月兩度在臉書上爆料，指高虹安因博士論文涉嫌抄襲遭指導教授李傑除名，還說李傑不承認高虹安這個博士生，並指高虹安沒有自己的博士研究，高虹安對此提告加重誹謗罪，陳時奮獲不起訴確定後，在台北地院自訴提告高虹安涉嫌誣告罪。



高虹安今日下午2點多在律師及民眾黨前新竹市發言人徐千晴的陪同下出庭，步入地院內時，媒體詢問是否委屈？記者則問，關於涉嫌助理費貪汙案，台北地院3月底至5月展開密集審理，是否為民進黨政治操作？高虹安全程不發一語，上樓逕入偵查庭。



關於高虹安案，徐千晴說自己現在已非新竹市政府發言人，不過相關案子都已進入司法程序中，會陪同高虹安出完庭。



高虹安的誣告罪案偵查庭僅開37分鐘，已於3點多結束，高的委任律師質疑陳時奮濫用司法資源、資料不足；陳時奮委任律師則強調一切都有理有據，要尊重司法。高虹安等人旋即離去。



高虹安的助理費案出庭日期，包含3月6日、13日、27日，以及4月10日、17日，還有白天、下午都要開。