已故鋼鐵董娘捐1億　贊助新竹清大辦藝術節

新竹清大將從4月中至5月底舉辦首屆“春之清華藝術節”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月21日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學為慶祝在台68周年校慶，將從4月中至5月底舉辦首屆“春之清華藝術節”，而新竹清大藝術節的緣起是在2018年，由已故的東和鋼鐵公司董娘侯王淑昭在生前慷慨捐贈新台幣1億元，在新竹清大創立“春之文化基金會”，長期支持學校藝術教育。



新竹清大今日舉辦“春之清華藝術節”宣傳記者會，包括校長高為元、副校長呂平江、藝術學院院長張芳宇與多位一級主管到到場出席。



校長高為元表示，侯王淑昭生前也曾擔任新竹清大藝術學院榮譽院長，他特別感謝侯王淑昭長期資助學校發展藝術教育，希望“春之清華藝術節”能一年一年地辦下去，成為新竹人期待的年度藝術饗宴。



藝術學院院長張芳宇指出，“春之清華藝術節”6場音樂會將從當今最頂尖的長笛與吉他卡瓦緹娜二重奏揭開序幕，名家小提琴、鋼琴音樂會依次登場；從清華音樂系館演奏廳一路奏向台中國家歌劇院，將一系列的音樂盛宴推向最高潮。



新竹清大校慶音樂會將於5月24日在台中國家歌劇院登場，由指揮家范楷西率清華大學管弦樂團演出，並特別邀請法國國寶級小提琴大師吉哈德‧普雷（Gérard Poulet）擔任嘉賓，與專任助理教授杜沁澐共同演繹莫札特雙小提琴協奏曲。



除一系列音樂會，音樂系學生也將到新竹火車站站前廣場、新竹都城隍廟等地舉辦弦樂快閃、擊樂快閃、管樂快閃及木笛快閃活動。清華大學藝術學院的教授們則將推出《藝鳴清華》聯展，以繪畫、裝置藝術、工藝設計及跨領域科技藝術等各種形式與媒材的創作，挑戰傳統的界線。