外交部：王毅訪法體現中法關係戰略性

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月22日電（記者 海涵）中共中央政治局委員、外交部長王毅2月20日成功訪問法國並在巴黎舉行第25次中法戰略對話，法國總統馬克龍予以會見。外交部發言人毛寧21日下午在例行記者會上表示，王毅外長此訪是中法建交60周年之際首次中法高層訪問，體現出中法關係的戰略性，為中法關係新甲子打造良好開局。訪問取得了圓滿成功。



毛寧說，中國和法國是全面戰略夥伴。今年是中法建交60周年，具有承前啟後、繼往開來的重要意義。習近平主席同馬克龍總統互致賀電並發表視頻致辭，強調雙方要共同努力，將面向下一個60年的中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。



一是進一步深化戰略溝通，鞏固政治互信。中法建交60年來，世界發生了巨大變化，但中法對獨立自主的堅持、對世界多極化的追求、對文明多樣性的珍視從未改變，互信持續鞏固，共識不斷擴大，兩國關係日趨成熟穩定。兩國元首建立了牢固互信和真摯情誼，引領雙邊戰略合作發展方向，也對世界產生重要積極影響。馬克龍總統表示，期待雙方以戰略對話為契機，落實兩國元首達成的重要共識，進一步建設持久緊密的法中關係。法方重申高度重視法中全面戰略夥伴關係，將繼續奉行一個中國政策。



二是繼續擴大務實合作和人文交流。此訪雙方一致同意，進一步加強應對氣變、保護生物多樣性、可持續發展、農食產品、清潔能源、核能研發、人工智能、航空航天、森林碳匯等方面合作。中法是東西方具有代表性的文明大國，今年是中法文化旅遊年。雙方一致同意，辦好貫穿全年的數百場人文交流活動，增加直航航班頻次，進一步便利人員往來。



三是共同做中歐關係和當今世界的穩定性力量。中法同為獨立自主大國、聯合國安理會常任理事國和多極世界中的重要力量，在重大問題上立場相近。法方強調，面對全球挑戰，法國堅持戰略自主，願同中方加強戰略協作，避免大國對立，防止陣營對抗，改善全球治理。中方視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲加強戰略自主，將前途命運掌握在自己手中。雙方一致認為，多極化對和平穩定不可或缺，將繼續加強戰略協作。



