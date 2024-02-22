外交部：美國獨家否決使加沙局勢更加危險

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月22日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧2月21日在例行記者會上表示，美國再次獨家否決把加沙局勢推到了更加危險的境地，包括中方在內有關各方均對此表示強烈失望和不滿。我們將繼續同國際社會各方一道，推動安理會採取進一步負責任、有意義的行動，為早日平息加沙戰火、緩解人道局勢、推動落實“兩國方案”、實現中東地區長治久安作出不懈努力。



有記者提問，據報導，美國20日在安理會再次獨家否決阿爾及利亞起草的關於呼籲立即在加沙地帶實行人道主義停火的決議草案，這是美國第三次否決與加沙衝突有關的決議草案。中方對此有何評論？



毛寧表示，中國常駐聯合國代表已在表決後的解釋性發言中全面闡述了中方立場。當前巴以衝突仍在延宕，加沙人道局勢極其嚴峻，地區和平穩定遭到嚴重衝擊。安理會必須盡快採取行動推動停火止戰，這是不容推辭的道德義務，是必須承擔的法律責任，也是履行《聯合國憲章》的政治要求。阿爾及利亞代表阿拉伯國家提出決議草案，要求在加沙立即實現停火、立即釋放全部人質、保障人道物資准入、反對強制遷移，這是形勢的緊迫需要，也是基於人道最起碼的要求，得到了安理會絕大多數成員的支持，中國投了贊成票。美國再次獨家否決把加沙局勢推到了更加危險的境地，包括中方在內有關各方均對此表示強烈失望和不滿。



毛寧說，我們將繼續同國際社會各方一道，推動安理會採取進一步負責任、有意義的行動，為早日平息加沙戰火、緩解人道局勢、推動落實“兩國方案”、實現中東地區長治久安作出不懈努力。

