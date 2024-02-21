楊寶楨請辭爆哭　徐千晴否認民眾黨版甄嬛傳

徐千晴穿著白色襯衫、黑色短裙陪新竹市長高虹安出庭。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月21日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨前發言人、前“立法院”黨團副主任楊寶楨19日辭職，受訪時更哭得梨花帶雨，民眾黨遭質疑內鬥說，被諷刺宛如大陸名劇《後宮甄嬛傳》的“楨菡傳”，與新任的“立院”黨團主任陳智菡、前新竹市發言人徐千晴有關。徐千晴21日受訪否認，強調與3人私下互動都很好，堅決不相信內鬥說。



民眾黨新竹市長高虹安競選期間遭指控論文抄襲，對筆名“翁達瑞”的旅美教授陳時奮相關爆料提告加重誹謗罪，陳獲不起訴後自訴反告誣告罪，台北地方法院21日開庭。



高虹安身穿一襲民眾黨顏色的西裝，戴上棕色口罩、神情凝重、低調不語。徐千晴則以前幕僚身分陪同高虹安出庭，相比高，徐曾為藝人，外型亮眼，穿著白色襯衫、黑色短裙，身材嬌小且瘦，全程微笑，攝影記者挖苦笑說“怎麼打扮比高虹安好看？”



徐千晴於空檔接受媒體訪問，記者詢問，楊寶楨日前哭著請辭雙黨職，引發內鬥傳言，政論節目討論陳智菡甫擔任主任，楊就被趕走，而楊原本預計捲土重來再戰台北市第三選區（松山、信義）議員選舉，疑似黨安排徐千晴或他人搶去？



徐千晴說，自己今天以個人身分陪同高虹安出席面對司法，目前是在休息中，她本身與楊寶楨、陳智菡、甚至民眾黨新聞部主任吳怡萱私下的互動都非常好，她堅決不相信內鬥說。



徐千晴強調，她從以前到現在，都被點名參選很多選區，但她目前真的都沒計劃，當然民眾黨要深耕地方是很重要的，她還沒有很明確要選哪一區，若黨都有相關機制，她都尊重再決定。