中方呼籲堅定維護以聯合國為核心的國際體系

中評社北京2月21日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵20日呼籲國際社會堅定維護以聯合國為核心的國際體系，發揮聯合國在國際事務中的核心作用。



戴兵在聯合國憲章和加強聯合國作用特別委員會2024年會議一般性辯論上表示，當前，世界進入新的動蕩變革期，多邊主義和國際法受到嚴重衝擊。面對前所未有的全球性挑戰，國際社會比以往任何時候都更需要踐行真正的多邊主義，更需要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，以國際法為基礎的國際秩序，以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。



戴兵表示，“維持國際和平與安全”是聯合國的宗旨之一。作為第一個在憲章上簽字的創始會員國，中國始終堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨。中方提出全球安全倡議，傳承和弘揚憲章精神，倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，為彌補和平赤字、破解安全困境提供中國方案。近期，巴以衝突升級外溢，紅海局勢持續緊張，中國始終為勸和促談奔走，為停火止戰盡力，推動安理會通過巴以衝突爆發以來首份決議，發表政治解決巴以問題的立場文件，以實際行動踐行全球安全倡議。



戴兵說，關於安理會制裁問題，中方願重申，制裁只是手段而非目的，應當服務於有關問題的政治解決，安理會對此應採取慎重和負責任態度。中方認為，各方都應嚴格、善意遵守和執行安理會制裁決議。個別國家在無安理會授權、無國際法依據的情況下，僅憑其國內法對他國濫施單邊制裁包括次級制裁，將國內法凌駕於國際法和國際義務之上，違背國家主權平等和不干涉內政等國際法基本原則，損害安理會權威，破壞國際秩序，中方和聯合國眾多會員國對此堅決反對。



戴兵表示，中方一貫重視並堅持和平解決國際爭端這一憲章基本原則。作為聯合國創始會員國和安理會常任理事國，中方始終堅持通過對話協商以和平方式解決國家間爭端，秉持客觀公正立場開展相關工作，為解決地區和國際熱點問題發揮積極作用。