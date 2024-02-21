中共代表團訪問哈薩克斯坦

中評社北京2月21日電／據新華社報導，應哈薩克斯坦“阿瑪納特”黨邀請，中共中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長謝春濤率中共代表團2月17日至20日訪哈，會見哈議會下院副議長拉烏、“阿瑪納特”黨和人民黨領導人，同哈總統直屬國家行政學院、阿斯塔納公務員中心負責人會談，深入宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，就中哈黨際交往和各領域合作交換意見。哈方表示願同中共深化治國理政經驗交流，推動哈中永久全面戰略夥伴關係行穩致遠。