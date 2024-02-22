2月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京2月22日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧2月21日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是記者會全文實錄：



總台央視記者：我們注意到，王毅外長剛剛成功訪問法國並在巴黎舉行第25次中法戰略對話，法國總統馬克龍予以會見。王毅外長此訪取得了哪些主要成果？對中法關係發展發揮了什麼作用？



毛寧：中國和法國是全面戰略夥伴。今年是中法建交60周年，具有承前啟後、繼往開來的重要意義。習近平主席同馬克龍總統互致賀電並發表視頻致辭，強調雙方要共同努力，將面向下一個60年的中法全面戰略夥伴關係打造得更加牢固和富有活力。王毅外長此訪是中法建交60周年之際首次中法高層訪問，體現出中法關係的戰略性，為中法關係新甲子打造良好開局。訪問取得了圓滿成功。



一是進一步深化戰略溝通，鞏固政治互信。中法建交60年來，世界發生了巨大變化，但中法對獨立自主的堅持、對世界多極化的追求、對文明多樣性的珍視從未改變，互信持續鞏固，共識不斷擴大，兩國關係日趨成熟穩定。兩國元首建立了牢固互信和真摯情誼，引領雙邊戰略合作發展方向，也對世界產生重要積極影響。馬克龍總統表示，期待雙方以戰略對話為契機，落實兩國元首達成的重要共識，進一步建設持久緊密的法中關係。法方重申高度重視法中全面戰略夥伴關係，將繼續奉行一個中國政策。



二是繼續擴大務實合作和人文交流。此訪雙方一致同意，進一步加強應對氣變、保護生物多樣性、可持續發展、農食產品、清潔能源、核能研發、人工智能、航空航天、森林碳匯等方面合作。中法是東西方具有代表性的文明大國，今年是中法文化旅遊年。雙方一致同意，辦好貫穿全年的數百場人文交流活動，增加直航航班頻次，進一步便利人員往來。



三是共同做中歐關係和當今世界的穩定性力量。中法同為獨立自主大國、聯合國安理會常任理事國和多極世界中的重要力量，在重大問題上立場相近。法方強調，面對全球挑戰，法國堅持戰略自主，願同中方加強戰略協作，避免大國對立，防止陣營對抗，改善全球治理。中方視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲加強戰略自主，將前途命運掌握在自己手中。雙方一致認為，多極化對和平穩定不可或缺，將繼續加強戰略協作。



中新社記者：據報導，美國20日在安理會再次獨家否決阿爾及利亞起草的關於呼籲立即在加沙地帶實行人道主義停火的決議草案，這是美國第三次否決與加沙衝突有關的決議草案。中方對此有何評論？

