中方呼籲妥善應對新興技術對維和行動的挑戰

中評社北京2月21日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表張軍20日出席聯大維和特委會一般性辯論時發言，呼籲國際社會妥善應對新興技術對聯合國維和行動的挑戰。



張軍說，新興技術迅猛發展對聯合國維和行動的複雜效應不斷顯現。秘書處和特派團要適應形勢發展，趨利避害，立足各方現有資源，穩妥推進數字轉型。必須尊重東道國主權和主導權，確保相關技術安全可靠，同時建立健全問責機制，避免濫用、誤用和惡意使用。



張軍表示，秘書處和特派團要進一步完善同東道國的溝通渠道，確保東道國的合理關切得到及時反映和充分照顧。中方期待秘書處從這一視角出發，對處理與東道國關係的現行政策和機制進行戰略評估。同時，有效的過渡和撤出戰略，有助於當事國對維和行動形成合理預期。中方期待特派團在同當事國、出兵國充分溝通的基礎上，盡早制定有明確時間框架、切實可行的過渡和撤離戰略，並以適當方式將培育當事國可持續發展能力納入過渡戰略，實現維和行動順利過渡。



張軍表示，近期維和人員遇襲事件持續發生，國際社會要以更大的緊迫感加強維和人員的安全保障。會員國和秘書處應共同努力，全面落實安理會第2518號決議，妥善運用新技術提升裝備和安保水平，全力降低維和人員安全風險。



張軍說，維和行動是聯合國維護國際和平與安全的重要手段。作為聯合國第二大維和攤款國和安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家，中方始終積極支持和參與聯合國維和行動。當前，聯合國維和行動面臨前所未有的新形勢、新挑戰，需要改革和轉型，才能更好發揮作用。