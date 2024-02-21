氣候異常和瘟疫或與羅馬帝國衰落有關聯

中評社北京2月21日電／據新華社報導，歷史上瘟疫是人類面臨的最大危害之一，一定程度上甚至阻礙社會經濟發展。一項國際研究發現，羅馬帝國暴發的3次大規模瘟疫均發生在異常寒冷和乾旱的時期，研究人員推測氣候異常和瘟疫可能與羅馬帝國衰落有關聯。



美國俄克拉何馬大學、德國不來梅大學等機構的研究人員在美國《科學進展》雜誌發表論文說，他們通過分析亞得裡亞海沉積物岩芯中的浮游生物殘骸，構建了公元前200年至公元600年意大利南部的氣候模型。



研究人員在論文中說，從公元前200年開始的3個世紀中，該地區氣候相對溫暖濕潤，羅馬帝國達到最興盛狀態；公元130年左右氣溫下降、旱災頻發，尤其是公元165年至180年的嚴寒時期暴發安東尼瘟疫，而那段時期恰逢羅馬帝國陷入動蕩；另一次氣溫驟降期間，在公元251年至266年出現了塞浦路斯瘟疫，羅馬帝國處於分裂時期；西羅馬帝國在公元476年滅亡後，公元6世紀40年代極端寒冷，東羅馬帝國暴發查士丁尼瘟疫，之後失去大片領土。



參與這項研究的歷史學家、俄克拉何馬大學教授凱爾·哈珀推測說，氣溫變化和瘟疫在羅馬帝國興衰過程中起到一定作用。研究人員認為，比較寒冷乾燥的環境可能破壞了作物收成，削弱了民眾的免疫系統，而社會動蕩又助長了瘟疫的傳播。



然而也有學者認為，導致羅馬帝國衰落的原因有很多，一兩個變量難以起決定性作用。