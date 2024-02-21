賴清德就職後特赦扁？綠委：沒聽過有討論

吳思瑤表示，黨內沒有討論特赦扁議題。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）保外就醫中的陳水扁20日親自北上參加“國史館”出版的《陳水扁“總統”訪談錄》新書發表會。同時傳出賴清德520就職後，特赦陳水扁列入考慮。民進黨英系、新系中常委都強調，最近沒聽過黨內有這樣討論，今天中常會也沒有提及此事。



有媒體報導，民進黨內部已經開始討論這件事，並且有聚焦三個可能性方向，包括蔡英文卸任前先特赦、賴清德就任後特赦、或是三位前“總統”所涉案件一併處理等，目前就等賴清德做最後決定。



媒體詢問是否中常會有討論特赦扁到議題？民進黨新系中常委吳思瑤在中常會後受訪表示，完全沒有討論。



英系中常委蔡易餘也說，今天沒有討論特赦扁的議題，近期也沒有聽到。他表示，賴清德就職前特赦或是就職後特赦，差別很大，涉及哪位“總統”要特赦。但這是“總統”特權，很難建議。希望扁被特赦嗎？蔡易餘說，最近沒有聽到這個訊息。



至於哪個時間點好？他也說，很難判斷，要回到兩位“總統”，這很難判斷。



民進黨英系“立委”莊瑞雄表示，卸任“元首”在司法審判後，要為了整個社會和諧採取特赦。但扁認為審判過程有政治力介入，但終究要弭平社會對立，最終決定在於“總統”，不管什麼方案，只要特赦扁都是好事，但就算要特赦，扁可能也不要，因為陳水扁認為自己無罪。



他也說，加上擁有權力特赦的人，外界又會指責干預司法，但是特赦是“憲法”賦予“總統”權力，不管哪個方案，對於卸任“元首”過去又在牢裡很長一段時間，也夠了。不同政黨都曾經表達希望特赦，就看“總統”怎麼決定。



至於是要交給蔡英文或是賴清德決定特赦？莊瑞雄說，不管什麼時間點，只要特赦扁都是好時機點。