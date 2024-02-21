蔡英文卸任成立辦公室　英系：可協助賴清德

蔡易餘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）蔡英文520卸任之後，享有卸任禮遇對待，傳出蔡將找辦公室。民進黨英系“立委”蔡易餘受訪說，之前有聽說過，因為禮遇條例有辦公室與人員配置，蔡卸任還是會展現高度可以有更大揮灑自在。也可以在很多領域上協助賴清德，蔡英文確實可以提供很大奧援。



是否知道蔡英文辦公室找好在哪邊？蔡易餘說，他也不知道，但是過去蔡都是俐落簡約風，應該會依照這樣風格去找地點。



民進黨新系“立委”吳思瑤表示，支持蔡英文卸任後先去環島，安排開心之旅。未來退下“總統”會扮演重要角色，可在社會公益推動上更積極，也更積極投入社會公益。蔡會是非常適合在國際議題上做意見領袖。



她也說，蔡英文要落腳辦公室是很正常，持續扮演社會協力角色很正當，有辦公空間她也很期待，希望可以去玩狗、玩貓，也希望有溫馨辦公室可以去跟蔡英文聊聊。



英系“立委”莊瑞雄表示，蔡英文個性閒不下來，要找到這麼大地方讓大家玩狗、玩貓，有一點不可能，可以理解蔡英文8年執政，現在末期民間聲望還是這麼高，想要為這8年執政以後留下什麼給台灣，加上這8年國力增強，確實做了非常多改革。但現在才2月份就在緬懷她，好像太早，520之前蔡英文還可以做出貢獻，而卸任以後會自由做自己想做的事情。