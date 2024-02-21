蘇丹2500萬人面臨饑荒和營養不良

中評社香港2月21日電／由於持續10個月的內戰，蘇丹至少有2500萬人面臨日益嚴重的饑荒和營養不良。



TRT消息，聯合國世界糧食計劃署發表書面聲明表示，“蘇丹至少有 2500 萬人與嚴重饑荒和營養不良作鬥爭。不幸的是，我們目前沒有資金，也沒有條件幫助達到人們所需的規模。”



世界糧食計劃署發言人安娜貝爾·賽明頓發表聲明表示，每周都有數千個家庭流離失所，被迫跨越邊境前往乍得和南蘇丹。



賽明頓說道：“兩個國家的雨季即將來臨，這將給人們造成更大的困難。我們現在需要準備援助，以確保我們能夠持續做出反應。乍得和南蘇丹正在應對自己的饑荒危機。這確實是一場嚴重危機。”



世界糧食計劃署稱，蘇丹約有 380 萬名 5 歲以下兒童營養不良。



糧食計劃署東非區域主任邁克爾·鄧福德警告說，隨著蘇丹、南蘇丹和乍得糧食需求的增加，毀滅性饑荒正在逼近。



他說：“穿越南蘇丹或乍得的兒童和婦女正在挨餓。我們需要支持蘇丹家庭，以防止世界上最大的流離失所危機演變成饑荒災難。”



自4月中旬以來，蘇丹主權委員會主席阿卜杜勒費塔·布爾漢將軍指揮的軍隊與快速支援部隊之間發生暴力衝突。 據聯合國稱，衝突導致超過1.3萬人喪生，600萬人逃往該國其他城市，170萬人逃往周邊國家。