吳旭智：兩岸衝突今後恐怕只會更頻繁緊張

國民黨新竹縣議員吳旭智。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月23日電（記者 盧誠輝）中國國民黨新竹縣議員吳旭智表示，大陸接連出招海空齊發的步步進逼作法，未來兩岸衝突恐怕只會更頻繁緊張，台灣該如何因應兩岸的新情勢發展？



賴清德當選後，大陸在2月1日取消M503航線自北向南飛行偏置，民進黨政府也在春節前的2月7日宣布取消赴陸旅行團展開反制，而2月14日大年初五，金門海域卻又發生陸快艇遭台驅離釀2死事件，讓兩岸緊張局勢升高。大陸隨後在17日宣布不存在所謂“禁止、限制水域”，陸海警19日更登上台觀光船臨檢，相關效應持續延燒。



吳旭智認為，兩岸一定要在和平的前提下才能夠有更好的發展，賴清德在520上任後，如何維持兩岸和平讓台灣安全與人民安定，是賴首要面對的當務之急，賴清德不應該再用意識形態來綁架台灣人民，讓兩岸陷入兵凶戰危的險境當中。



吳旭智，新竹交通大學資訊科學博士，曾任鴻碩電腦有限公司總經理、財團法人工業技術研究院研究員，2018年參選新竹縣第一選區（竹北市）縣議員當選，2022年連任新竹縣議員。



兩岸關係在賴清德當選後已進入全新的局面，吳旭智指出，近期兩岸一連串衝突事件明顯可以看出，大陸明顯在試探未來的賴清德政府，民進黨政府如果只會以報復或反制的心態與手法來處理兩岸問題，那只會讓兩岸緊張局勢節節升高，相信這並不是絕大多數台灣民眾所樂見的狀況。

