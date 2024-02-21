學者談教育　賴清德：盼所得重分配有效發揮

民進黨發言人吳崢轉述賴清德在中常會說法。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）民進黨主席賴清德今天在民進黨中常會表示，雖然民進黨現在不是“國會”最多數，但仍然是執政黨，必須發揮穩定力量，扮演改革第一品牌。對於今天邀請學者暢談教育與AI議題，賴清德說，盼將政策工具輔以資料庫的實證資料，讓所得重分配更能有效發揮效果。



據轉述，民進黨“立院”黨團總召柯建銘今天在會中談及近期“國會”議事狀況，預告未來“立院”每天都會這麼激烈，賴清德則勉勵中常委，雖然民進黨現在在“立法院”不是最多數的黨，但是民進黨還是執政黨，要發揮穩定“國家”的力量。



另外，民進黨中常會今天邀請台大經濟系林明仁教授以“所得不平等，教育與AI”為題進行專案報告。賴清德聽取報告後表示，從林明仁所分享的關鍵數據中，可以看到民進黨執政重視所得不平等的問題，例如連續第8年調漲最低工資，照顧所得弱勢者，加薪減稅增福利的施政，已經看到成效。



賴清德指出，競選期間，他所提出的教育平權政策，讓私立大專生獲得一年新台幣3.5萬元的學雜費補助，這個月已上路，不少大學生願意在網路上貼出學費單，呼應政府施政，此政見在智庫討論時，也相當程度參考了林明仁與學生的研究。



賴清德說，面對未來，對於政府可執行、以改善所得不平等的各種政策工具，民進黨將加以盤點，輔以政府資料庫的實證資料來驗證、深化，並推出下一階段的有效政策，讓所得重分配更能有效發揮效果，讓財富是以薪資所得為主的納稅人被善待、中間與低薪所得者，得到政府適當且充足的支持。



賴清德表示，他非常認同林明仁所提到的方向，將散落於各部會的教育、醫療、勞動等資料，能夠串聯並進行有意義的分析，依據結果並推動對應政策，持續往循證治理方向努力。