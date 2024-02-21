陸漁船為何蛇行？郭正亮：懷疑台海巡拿槍

金門地檢署20日晚表示，大陸漁船與海巡艦艇不慎發生碰撞，當場翻覆。（海巡署提供資料照） 中評社台北2月21日電／大陸漁船在金門翻覆事件持續延燒，對於沒有執法影像一事，外界有相當多質疑。對此，前“立委”郭正亮指出，大陸漁船的蛇行反應相當反常，照國際專家賴岳謙的說法，出現這種情況可能是因為被人用槍瞄準，他並懷疑“海巡署”未公布執法影像，可能是為了要隱匿涉犯業務過失致死。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮21日在中天網路節目《綠也掀桌》指出，若越界船隻要逃逸，通常會使用直行的方式，出現蛇行，就代表有追逐的情形。“海巡署”的新聞稿用了“緊追”2字，但對方做了什麼事，導致“海巡署”要以這種方式、而非過去的驅離應對？此外，國際專家賴岳謙告訴郭，蛇行逃離是因被人從後用槍瞄準，因此他嚴重懷疑，當時有發生海巡人員持槍瞄準的情形，“海巡署”還欠個說明。



郭正亮接著說，他認為這艘大陸漁船應不是走私，因沒看到接應方，就算它是，“海巡署”應拿出相關證物。主持人說，若是一直不拿出來，就會變成執法過當？郭則回“當然是這樣”。此外，這艘船被指非法捕撈，郭正亮認為，有捕撈未遂的可能，若真是如此，可以追到對方翻船嗎？執法過當可能涉犯業務過失致死。



因此，郭正亮研判，蔡政府就是在隱匿業務過失致死這件事。因為他們知道，若公開相關錄影帶，可能就會有人追究相關刑責。