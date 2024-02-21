上市櫃公司協會：七成同意九二共識能恢復交流

前政治大學校長周行一（右）與上市上櫃公司協會理事長、大聯大控股公司董事長黃偉祥(左)。(照:上市上櫃公司協會提供) 中評社台北2月21日電／台灣上市櫃公司協會21日發布2024大選前“上市櫃企業家對未來政府的施政期待”的問卷調查結果，顯示有69%同意“九二共識”能恢復兩岸交流、鞏固台海和平。另在對大陸態度上，即便超過3成表示並不友好，但仍有32%表示必須重視兩岸交流，更有61%選擇兩岸交流與國際外交必須兩者兼顧，合計等於高達94%比重都承認，必須重視兩岸關係交流對台灣的重要性。



“上市櫃企業家對未來政府的施政期待”調查由政治大學前校長周行一擔任主持人，於2023年底至2024年1月13日期間進行，目的在瞭解會員對於公共政策的看法，以及對未來台灣發展的期許。



台灣上市櫃公司協會是台灣最主要的上市上櫃企業家協會，協會全體會員總市值佔台灣證券市場總市值20%。協會理事長： 黃偉祥／大聯大控股（股）公司董事長，副理事長： 陳其宏／佳世達科技（股）公司董事長、黃柏漙／緯創資通（股）公司副董事長、鄭貞茂／陽明海運（股）公司董事長，常務理事：井琪／遠傳電信（股）公司總經理、韓家寅／大成集團副總裁、常務監事：杜綉珍／巨大集團董事長。創辦人：施明豪／前“財政部”關貿網路公司董事長。



調查結果顯示，台灣上市櫃公司協會會員對於台灣與中國大陸的兩岸關係持有不同態度。有27%的受訪者表示對兩岸關係友好，而31%的人則持不友好態度。這反映了社會對於兩岸情勢的複雜性和不確定性。



此外，關於台灣未來的經濟發展，調查顯示了一定程度的信心。超過一半的受訪者表示對於2024年後的台灣經濟發展感到樂觀，其中有6%對未來前景極為樂觀，但也有10%的人表示沒有信心。這表明了對於經濟前景的樂觀和擔憂並存。



在議題優先處理方面，經濟發展、兩岸關係、能源轉型、教育政策、“國防”安全等被列為最為關鍵的五個議題。這些議題的排序反映了會員對於國家發展的關切程度，以及對於政府應該如何應對當前挑戰的看法。

