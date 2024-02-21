高嘉瑜表態：2026選台北市長挑戰目標之一

高嘉瑜今日接受黃光芹節目訪問。（高嘉瑜臉書） 中評社台北2月21日電／民進黨前“立委”高嘉瑜在2024大選爭取連任失利，下一步動向引發外界關注。高嘉瑜21日在網路節目表示，2026年她不會缺席，“當然希望可以挑戰市長”，“是我的目標之一，希望有這樣的機會”。



現年43歲，曾以高票在台北市內湖、南港當選市議員、“立委”的高嘉瑜，今年尋求“立委”連任時，因台灣基進黨吳欣岱挑戰，泛綠分裂，而敗給捲土重來的國民黨李彥秀。高嘉瑜落選後仍鍥而不捨服務鄉里，在臉書推介地方小吃等，爭取未來敗部復活的機會。



媒體報導，高嘉瑜21日接受網路節目《觀點芹爆戰》主持人黃光芹專訪時表示，這次選舉失利對她是很好的教訓，讓她經歷沈澱檢討。不過，她也說，她被惡意打成不支持民進黨，而“某些人仇恨值”對她非常高，一直有一股要推開她離開民進黨圈子的力量，問題在深綠。



連任“立委”失利的下一步是否有規劃，高嘉瑜坦言角逐下屆“立委”隔四年時間太久，會讓人“連我歌聲都忘記了”。高嘉瑜進一步說，她在短期2026年“有一定角色參與，應該不缺席”。至於是否有意角逐台北市長，她說黨內有議員害怕她選市議員，自己在艱困選區都有5%差距，“選市長是第一目標”。



至於近期是否可能進民進黨中央任黨職？高嘉瑜說，目前看是沒有這個機會，包括吳崢、王義川等位子都有人了，可能性不高，也沒有想說會給什麼位置，她就是孤鳥性格，很少會想去靠別人，這或許也是她個性上的缺點。