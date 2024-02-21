巴勒斯坦譴責美國否決停火決議草案

中評社香港2月21日電／巴勒斯坦譴責美國否決阿爾及利亞向聯合國安理會提交的要求加沙立即人道主義停火的決議草案。



巴勒斯坦官方通訊社WAFA的報導稱，巴勒斯坦政府再次譴責美國在聯合國安理會對為加沙停火鋪平道路而擬制的決議草案使用否決權。



報導指出，“美國不斷拒絕阻止以色列對巴勒斯坦人民的種族滅絕戰爭，這令人困惑”，並表示美國的態度是對國際社會意願的挑戰。



消息稱，美國拒絕加沙停火聲明將“為以色列占領國繼續侵略加沙地帶人民、對拉法實施血腥襲擊開綠燈”。



消息還稱，巴勒斯坦政府強調美國支持以色列及其對加沙地帶的野蠻襲擊，並認為美國應對該地區持續襲擊巴勒斯坦兒童、婦女和老人的行為負責。



報導強調，美國實施的政策使美國成為以色列對加沙、約旦河西岸和耶路撒冷巴勒斯坦人民犯下的種族滅絕、種族清洗和戰爭罪行的同謀。



據悉，巴勒斯坦政府警告稱，美國的政策已成為對世界的危險，對國際和平與安全的威脅。



在哈馬斯發表的聲明中指出，“我們認為這一決定的失敗阻礙了國際意願，並為以色列占領者屠殺和流離失所巴勒斯坦人民的計劃服務。”



聲明中強調，美國總統喬·拜登及其政府對阻止停止對加沙的襲擊負有直接責任。



阿爾及利亞向聯合國安理會提交決議草案，要求加沙立即停火，譴責一切針對平民的襲擊，反對強迫流離失所。



在聯合國安理會15個成員國中，英國對美國否決的決議草案投了“棄權票”，而其他13個國家則投了“贊成票”。



美國此前否決了10月16日、18日、25日和12月8日向聯合國安理會提交的有關加沙的決議草案。



美國是對要求加沙緊急人道主義停火的決議草案投“反對”票的10個國家之一，12月13日的聯合國大會上，有153個國家投了“贊成”票。