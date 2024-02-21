全球航空業保持強勁復甦態勢

中評社北京2月21日電／據人民日報報導，國際航空運輸協會（以下簡稱“國際航協”）近日發布報告說，2023年12月全球航空業客運總量同比增長25.3%，達到2019年12月水平的97.5%。2023年全球航空業保持復甦態勢，客運總量同比增長36.9%，恢復至2019年水平的94.1%。其中，國際客運量同比增長41.6%，接近新冠疫情前水平的90%；國內客運量同比增長30.4%，已超出疫情前水平。



國際航協的報告顯示，隨著航空運力的逐漸恢復，2023年全球航空公司營業收入有望達到8960億美元，同比增長21.7%，為疫情前收入水平的107%，淨利潤為233億美元，各地區航空公司財務狀況明顯改善。從市場層面看，亞太、北美和歐洲地區市場表現亮眼。得益於中國等國內市場的快速復甦，亞太地區航空公司的國際客運量同比增長126.1%，成為拉動全球航空客運業務增長的重要動力。



貨運方面，按照貨運噸公里計算，2023年全球航空貨運需求較2019年水平低3.6%。2023年下半年以來全球航空貨運需求穩步回升，第四季度表現尤為強勁，全年貨運需求基本與2022年持平，顯示出全球航空貨運業正在逐漸恢復常態。



另據國際航協此前發布的《全球航空運輸業展望報告》，隨著全球航空市場的進一步開放及各國行業利好政策的推出，2024年旅客人數有望突破47億人次，創2019年以來新高，行業收入將達到9640億美元，同比增長7.6%。預計2023至2040年間，旅客年增長率為4.2%，2040年旅客人數有望達到78億人次。



國際航協理事長威利·沃爾什表示，後疫情時代全球航空業保持強勁復甦態勢，這令人振奮。隨著人們未來外出經商、留學、旅行等意願進一步上升，全球航空業發展勢頭有望進一步加強。同時，各國政府需不斷採取新的戰略舉措，從基礎設施建設、節能減排等方面入手，推動航空業的全面復甦。



國際航空研究院院長、澳大利亞斯威本科技大學航空系主任雷錚在接受記者採訪時表示，2023年全球航空業快速復甦，體現了行業的韌性及適應性，但當前行業整體活力仍有待提高。各國航空公司應根據自身特點，找准市場定位，拓展發展空間，特別是中小航空公司需進一步深耕有競爭力的細分市場。