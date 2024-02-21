陸漁工溺斃案　金門政盟盼授權地方理性對話

金門縣議會兩政盟召集人洪鴻斌(左一)及陳泱瑚(左二)表示，期盼“兩岸中央”授權地方政府，透過理性的對話與溝通，早日化解誤會。(照片：無黨籍金門縣議員陳泱瑚提供) 中評社金門2月21日電／金廈海域波濤洶湧，金門縣議會“跨黨派問政聯盟”暨“無黨籍聯盟政團”21日召開記者會，表達成員對此事件之關心與憂心，期盼“兩岸中央”授權地方政府，透過理性的對話與溝通，早日化解誤會，不要讓“兩岸一家親”化為烏有。



金門縣議會兩政盟召集人洪鴻斌強調，就金門與大陸的地緣、情緣、史緣所建立的互信與情感，為緩和金廈海域風暴與危機，2政盟都建議“中央”應授權地方政府與大陸對話溝通，以善意、尊重為出發，基於金廈“同城生活圈”、“兩岸一家親”，早日化解危機，讓金廈海域的漁場，兩地漁民共同尊重傳統，用默契維護過往的海域作業秩序，保障彼此的生命財產安全。



根據《中時新聞網》報導，針對2名漁民不幸溺斃案，金門縣議會兩政盟召集人陳泱瑚及洪鴻斌代表全體成員表達哀悼與遺憾，更希望政府趕快公布事件調查真相，化解外界質疑，為堆疊善意，應給予意外喪生之陸籍漁民人道撫慰金，也期望未來雙方在執法方面能夠以柔性勸導驅離為主。



陳泱瑚表示，兩岸小三通迄今已邁進第23個年頭，金廈兩地人民各項交流熱絡，儼然已形成“金廈生活圈”，人民間交流沒有距離，更開啟了兩岸和平穩定、共存共榮關係的新契機。而大陸在《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》中提出，踐行“兩岸一家親”理念，努力在福建全域建設兩岸融合發展示範區，並善用各方資源，深化融合發展，並支持廈門與金門加速融合發展，打造廈金“同城生活圈”，讓兩岸未來之和平穩定發展，就是走過硝煙烽火、渴望和平的金門鄉親最大之期待。



陳泱瑚也表示，聯盟暨政團成員都憂心感嘆“人民何辜？漁民何辜？”，不應以人民的權益來祭旗，將金門推上火線，呼籲兩岸應拿出善意與智慧，化解此一爭議。



最後，陳泱瑚及洪鴻斌都說，金門縣議會兩政盟之前提出推動將“金、馬兩縣劃為非軍事區”，建構成為“和平特區”，由金門擔當起“兩岸橋樑”與“和平聖地”的使命，進一步穩定台海局勢，這樣的職志不會改變，將持續推動以維繫兩岸之永久和平。