兩會專訪：魏明德談增強香港金融競爭力

全國政協委員、香港金融發展協會主席魏明德接受中評社記者專訪（中評社 林艷攝） 中評社香港3月14日電（記者 林艶）2024年全國兩會即將召開，全國政協委員、香港金融發展協會主席魏明德日前接受中評社記者專訪，就23條立法對香港營商環境有何幫助、香港如何鞏固提升國際金融中心地位、如何把握大灣區金融改革政策發揮香港優勢、“跨境理財通2.0”對香港經濟發展、對建立“國際綠色科技及金融中心”建議、如何重振資本市場信心、如何提升對外資吸引力等問題作出詳細解答。



以下是專訪全文：



23條立法有助完善香港營商環境



中評社記者：近期特區政府已經啟動基本法第23條的立法程序，您認為23條立法對提升香港營商環境有怎樣的幫助？



魏明德：我全力支持香港特區政府推動23條立法工作，維護國家安全是香港憲制責任，必須盡快完成。任何國家、地區，必須政治、社會穩定，營商環境才能更市場化、更法治化、更國際化，做到人人平等，經濟才能發展起來、民生才能改善過來。在“一國兩制”下，香港享有高度的經貿自由，法治及司法獨立、資金自由進出、簡單的稅制等良好的營商環境，相信基本法第23條的立法能幫助香港維持、完善目前良好的營商環境。



香港經歷了2019年黑暴，中央頒布實施《香港國安法》，其後完善特區的選舉制度，落實“愛國者治港”，推動香港“由亂到治”走向“由治及興”的新階段。基本法第23條立法有其重要性和必要性。即使香港已經實施香港國安法，成功防範和制止不少危害國家和香港安全的行為和活動，但其覆蓋範圍及內容未能完全與基本法第23條一樣，必須完善香港維護國家安全法例。

