生還陸漁民稱船遭海巡撞翻　家屬協商喬不攏

“海巡署副署長”許靜芝（右）與陸委會法政處長周明瑞交換意見。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月21日電（記者 方敬為）大陸漁船翻覆致2死事件延燒，兩位生還漁民返陸指稱漁船是遭台灣海巡艦“頂翻”，引爆陸籍死者家屬怒火，21日上午家屬缺席頭七法會表達不滿，整天待在下塌飯店，台陸委會、海基會、“海巡署”下午赴飯店與家屬及泉州台辦副主任李朝暉協商，了解家屬訴求及陸方意見，近3小時，最終未達共識，台方人員晚間6點離開，面對媒體追問狀況，沒有具體回應。



台灣海巡艦2月14日在金門海域追緝大陸漁船，過程中導致船隻翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。死者家屬在泉州台辦、晉江紅十字會的協助下，由李朝暉帶隊20日赴金門處理後事。原定當天完成遺體火化，骨灰並由家屬帶返故鄉，但在遺體相驗的環節，由於“海巡署”無法充分還原執法當天的情形，欠缺影響證據，家屬認為有所疑慮，當場拒絕火化。



21日上午“海巡署”及金門紅十字會協助舉辦死者頭七法會，家屬全數以缺席抗議，現場遲等不到家屬到場，最後由“海巡署副署長”許靜芝擔任主祭，完成法會。由於未經家屬同意，遺體不能火化，但台灣方面不清楚家屬具體訴求，下午包括許靜芝、陸委會法政處長周明瑞、海基會經貿處長饒仁宏等人一同赴飯店與家屬及泉州台辦協商。



據了解，由於生還漁民返陸後，指稱船隻是遭到台灣海巡撞翻，“衝一下，把我們頂翻掉了”。相關說詞引起死者家屬怒火，加上“海巡署”提不出影像證據還原執法過程，家屬及台辦方面都要求台方必須要給出交代，嚴懲失職人員。台方人員下午3點進到飯店展開協商，2個小時後回到飯店大廳，研判是在等待上級定奪，並前後進出大廳旁邊的房間多次，晚間6點台方人員步出飯店，協商未達共識。



媒體追問包括許靜芝、饒仁宏等人協商狀況，以及陸方人員提出的訴求及意見為何？兩人皆未正面回應，僅強調盡一切努力完成人道協助。隨即匆匆步上座車離去。不過，由於家屬的簽證只有3天，22日到期，趟若屆時仍無法共識，家屬或需要返回大陸再重新簽證，後續發展各界關注。

