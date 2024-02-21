3艘陸執法船馬祖現蹤　曾距南竿島約5.5浬

台軍方公告的馬祖地區禁限制水域圖。（圖：陸委會） 中評社台北2月21日電／繼金門海域19日上午出現中國大陸海警船後，馬祖海域今天下午也出現3艘中國大陸執法船隻，其中2艘為海警船，另1艘為全長90公尺、1500噸級的海監船。其中1艘海警船距離馬祖南竿島一度僅約5.5海里。



台軍方曾依據“台灣地區與大陸地區人民關係條例施行細則”，公告馬祖列島周邊低潮線向外延伸6千公尺為限制水域、4千公尺為禁止水域，大陸船舶未經許可，進入限制水域者，予以驅離；進入禁止水域者，強制驅離。



大陸國台辦17日表示，“兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂‘禁止、限制水域’一說”。是否也將擴及馬祖受到矚目。



《中央社》報導，根據中國大陸港口網船舶追蹤資訊，今天下午，上述3艘中國大陸執法船隻分別在馬祖南竿島東方、西方及西南方海域出沒。其中，在南竿西方出沒的是號稱福建省海監旗艦的“海監8001船”，全長90公尺，雖屬省級海監船，但前身則是中國大陸海警2115號改裝而成。



根據這一資訊顯示，下午3時50分左右，這艘1500噸級的“海監8001船”，出現在南竿島西方約5.75海里的海面上。



除“海監8001船”外，另2艘執法船則為全長69公尺的海警14509船，以及全長44公尺的14522船，則分別出現在南竿東方及西南方海域。而到下午5時30分左右，海警14509船的位置，距離南竿東南方僅約5.5海里。



此外，金門海域直到今天下午6時過後，仍有全長92公尺的海警14608船及全長44公尺的海警14512船等2艘大陸海警船，出現在金門南方海域，距離金門本島都僅有6至7海里。



陸委會18日曾強調，依照兩岸條例規定，中國大陸大陸船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域，主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，“以前如此、現在如此，未來也將繼續執法，不會因此改變”。