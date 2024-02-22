教大舉行傳媒春茗　簡介未來專業發展

教大新春傳媒聚會（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月22日電（記者 段曉魯）香港教育大學舉行新春傳媒聚會，校長李子建教授與管理層團隊，聯通教研新面孔，生物與神經科學講座教授翁建霖教授及幼兒教育講座教授李輝教授，向傳媒簡介大學的最新發展。



李子建說，為配合發展，教大於去年招攬逾40名學術人員加盟，進一步增強教研實力，並開拓新的研究領域。適逢今年教大成立30周年，校方將舉辦一系列以“育才弘教 立德樹人”為主題的慶祝活動，繼續從多方面推廣傳承教育的精神，亦將於11月舉行隆重的慶祝晚宴，邀請大家一起共聚一堂。



李子建稱，教大既是一所充滿朝氣的年輕大學，同時承載厚重的歷史內涵，未來將配合社會發展，繼續培訓專業的社會人才，增強研究實力，推進本港成為多元化、國際化的區域教育樞紐。



據瞭解，因應課程上的策略發展，教大將進一步擴張授課式研究生課程。當中包括推出教育神經科學理學碩士課程，冀提升前線教育工作者對神經科學知識的認知，讓他們深入理解不同的學習差異，包括學生可能存在的閱讀障礙、自閉症、注意力不足等問題。為了加強公務員相關培訓，教大將會開辦高級公共行政與領導碩士課程，讓公務員和有意加入公共行政行業的青年人獲得最新知識。



教大亦將成立首個高等教育領導與政策研究中心，中心將與內地、東亞地區以至國際高等教育研究中心建立緊密的合作關係，亦會於2024／25學年開辦全新的全球高等教育文學碩士課程。