日媒：中國電商席捲日本

中評社香港2月21日電／日本經濟新聞報導，經營低價日用品等的中國電商（EC）平台“Temu”在日本1月的用戶人數超過了1500萬人。該電商進入日本約半年時間，已經達到日本領先三大電商平均值的5成以上。服裝平台“SHEIN”的用戶人數也超過日本的知名服裝電商平台“ZOZOTOWN”。在日本消費者越來越節約的背景下，憑藉低價和品質，成為日本現有電商的威脅。



Temu用戶人數每月增長220萬人



據數據分析企業VALUES（東京港區）介紹，Temu 1月的月用戶人數為1550萬人。自2023年7月正式開展服務以後，每月用戶人數以220萬人的規模增長。



用戶人數已達到“亞馬遜購物”、“樂天市場”及“Yahoo!購物”這三大日本綜合EC平均用戶人數（約2970萬人）的52%。武器就是低價。



T恤衫890日元（約合人民幣42.6元），15塊毛巾584日元（約合27.9元），小揹包360日元（約合人民幣17.2元）。Temu的促銷活動中，低價商品滿目。



居住在東京的主婦除了原來在樂天集團（Rakuten）的樂天市場購物外，使用Temu也越來越多。最近購買了孩子衣服和吸塵器等。她說：“價格便宜，設計也不差。日常用品在Temu上買，足夠了”。



Temu由中國的拼多多控股運營。拼多多控股於2015年在中國開了EC網站“拼多多”。



與中小企業交易的獨立供應鏈



“既便宜，質量也不差”的商品是通過與中國等的中小企業等直接交易的獨立供應鏈實現的。Temu最初在收入比較低的地方城市和農村地區用戶較多，由於新冠疫情，消費者越來越節儉，在阿里巴巴集團等佔優勢的城市也擴大了用戶。



在日本，也憑藉通過利用中國供應鏈兼顧了價格和品質的商品來搶佔市場。



積極促銷也是備受歡迎的一大原因。中國企業為首先確保份額，明知虧損也大規模投資，之後目標才轉向盈利。Temu也在日本每天發放數千日元的優惠券，持續展開促銷活動。



據日本總務省的數據，2022年日本的促銷EC市場達到13.9997萬億日元，是2013年的2.3倍。Temu如果繼續擴大勢力，有可能威脅到過去引領市場的亞馬遜等。一名日本大型EC高管也表示：“雖然在產品陣容及配送方面毫不遜色，但威脅在於正憑藉低價和大規模促銷提高交易額”。



SHEIN日本用戶一年內倍增



在特定領域，也有超過日本企業的中國EC。比如，專做服裝的SHEIN。據VALUES的數據，2024年1月SHEIN的用戶人數達到839萬人，是上年同月的2.3倍。ZOZO運營的ZOZOTOWN同比增長2%至242萬人，SHEIN明顯佔優勢。



SHEIN於2020年12月開設日語EC網站，2022年11月還在東京原宿推出實體店舖等，不斷開拓日本市場。SHEIN以對低價時尚敏感的10多歲和20多歲的女性為主，備受支持，此外跟Temu一樣通過大膽促銷擴大了份額。



今後將成為焦點的是在日本也有數千萬人使用的中國短視頻APP“TikTok”。中國版TikTok“抖音”在中國採用將視頻用戶引流到EC上的戰略，成為阿里巴巴的威脅。



TikTok2023年9月在美國也正式啟動EC，在當地跟SHEIN和Temu一起追趕美國亞馬遜。2024年1月，TikTok的運營公司還對在印度尼西亞大型IT企業GoTo旗下從事網購的Tokopedia公司出資了75%。作為進駐國外的一環，TikTok如果在日本也涉足EC，有可能威脅日本企業。



中國企業擔憂供應鏈受阻



中國企業也有憂慮。在美國，美國聯邦議會的超黨派諮詢委員會“美中經濟安全審查委員會（USCC）”4月給出了點名Temu及SHEIN等的報告。指出對新疆強制勞動及侵犯知識產權方面的擔憂，主張：“對美國的利益而言，帶來了各種課題”。



TikTok從特朗普前政府開始持續受到壓力。如果中國EC的勢力繼續擴大，在日本也有因人權問題等受到阻礙的風險。



2023年12月，SHEIN的運營公司被迅銷旗下的優衣庫以經營倣冒自家產品的商品為由，提起仲裁，要求停止銷售等。如果增加在日本經營的商品，也有可能被各競爭對手敵視。