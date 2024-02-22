中評關注：海巡艦艇衝撞漁船 兩岸風險升高

台方人員與陸方交涉未果，表情嚴肅。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月22日電（記者 方敬為）大陸漁船事件上升至兩岸政治角力，台灣“海巡署”原先對外稱一切合乎程序，否認執法過當，但又提不出影像證據佐證。在金門地檢署介入調查後，才發現海巡艦有衝撞漁船的事實，加上2名生還的漁民返陸後指證歷歷，負面效應持續擴大，大陸海警船在連江海域現蹤，在台灣官方無法有效與大陸溝通的情況下，相關爭議已難以收拾。



台灣海巡艦2月14日在金門海域追逐大陸漁船，導致船隻翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。死者家屬在泉州台辦、晉江紅十字會的協助下，由泉州台辦副主任李朝暉帶隊20日赴金門處理後事。原定當天完成遺體火化，骨灰並由家屬帶返故鄉，但在遺體相驗的環節，由於“海巡署”無法充分還原執法當天的情形，欠缺影像證據，家屬認為有所疑慮，當場拒絕火化。



21日上午“海巡署”及金門紅十字會協助舉辦死者頭七法會，家屬全數以缺席抗議，現場遲等不到家屬到場，最後由“海巡署副署長”許靜芝擔任主祭，完成法會。由於未經家屬同意，遺體不能火化，但台灣方面不清楚家屬具體訴求，下午包括許靜芝、陸委會法政處長周明瑞、海基會經貿處長饒仁宏等人一同赴飯店與家屬及泉州台辦協商，前後談判3小時，無法達成共識。



據瞭解，這次情況非常特殊，按照往例，金門海域若發生海上作業意外，導致有陸籍人員傷亡的情形，通常會循兩岸紅十字會人道互助機制，安排家屬前來指認遺體，取得漁民與家屬DNA鑑定確認身分後，即可進行入殮、火化等程序，不會過於複雜。

