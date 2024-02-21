日本在美國的遊說費增13%　防特朗普再當選

中評社香港2月21日電／日經新聞網消息，日本政府考慮到前總統特朗普可能在11月的美國大選中重新當選，正在加強在美國國內的遊說活動。日本駐美大使館2023年與從事遊說(涉外活動)和諮詢業務等的3家公司新簽訂了合同。背景是很難預測總統選舉後的政策動向。



據美國《外國代理人登記法》披露的信息，日本大使館和與前總統關係密切的美國遊說公司“巴拉德合作夥伴（Ballard Partners）”、與美國國會黑人議員聯盟關係密切的“The groupD.C.”、前總統克林頓的演講撰稿人等創立的“West Wing Writers”等3家公司簽約。



作為企業和團體等的代理人，遊說人士將開展遊說美國國會為實現政策而立法等的活動。包括3家新簽約的公司在內，日本駐美大使館簽約的遊說企業達到20家。



美國調查網站“Open Secret”統計顯示，2023年日本政府在美國國內的遊說活動支出額達到4934萬美元，比上年增加13.4%。



擔任巴拉德合作夥伴代表的布萊恩·巴拉德（Brian Ballard）與前總統有近30年的交往。美國政治網站Politico于2018年評價稱，“他是特朗普政權中最強有力的說客”。該公司在2017年前總統上任後不久，在首都華盛頓開設了辦事處。



巴拉德在接受《日本經濟新聞》採訪時表示：“前總統特朗普倡導‘美國第一’。如果是美國的盟友和朋友，沒有比特朗普更好的朋友了”。在此基礎上，巴拉德還表示“如果不支付必要的資金，不在美國需要的時候提供協助，特朗普就不會支持各國提出的問題”。



最近數個月，日本政府重新認識到了在美國展開遊說的重要性。2023年12月，日本製鐵宣佈斥資約140億美元收購美國大型鋼鐵企業美國鋼鐵，隨後美國議員和美國鋼鐵工人聯合會(USW)等提出了強烈反對。



美國鋼鐵總部所在的東部賓夕法尼亞州選出的參議員約翰·費特曼就收購一事主張稱“完全是無稽之談”。



加強遊說活動的日本目前受到的困擾是日元貶值。向巴拉德合作夥伴支付的費用大約為每月2萬5千美元。日本大使館每月還要支付超過1.5萬美元給具有數十年關係的其他遊說公司。費用近年來急劇上升，要繼續拉攏遊說人士也並非易事。