李炷烽：金廈水域執法基準是來自陸方的善意

前金門縣長李炷烽。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月22日電（記者 方敬為）針對大陸漁船事件引發兩岸負面效應，新黨籍前金門縣長李炷烽接受中評社訪問表示，很不樂見相關問題波及到金門與廈門情誼，其實金、廈之間的“禁、限制水域”一直以來都是台灣單方劃設，兩岸並無共識的法源依據，過去是大陸善意默認，如今因執法意外，導致兩岸緊張，甚至禁、限制水域都消失，兩岸在金廈水域執法衝突的問題恐怕接踵而來。



李炷烽，新黨籍，教育界出身，1996年當選第三屆“國民大會代表”，1999年當選第四屆“立法委員”，2001年當選金門縣長，並於2005年獲得連任，2009年卸任後即淡出政壇，但在金門地方政治上仍具有影響力。



大陸籍漁船14日在金門海域因台灣海巡艦原因而翻覆，2名陸籍船員身亡，挑起兩岸敏感神經，國台辦並公開否認金廈“禁、限制水域”，讓金廈水域的情勢充滿變數。



對於相關事件，李炷烽表示，他過去擔任縣長任內，海巡人員取締陸籍船隻越界作業，時有所聞，不過通常不是情節重大的逾越行為，海巡人員通常是採取驅離的處置方式，而這次之所以會出差錯，最主要在於執法的比例原則問題引起外界質疑，尤其“海巡署”在執法過程中沒有錄影存證，且後續又被金門地檢署證實有衝撞對方船隻，難免被認為有過當執法的疑慮。

