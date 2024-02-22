基隆最熱鬧黃金商場　成藍綠政治鬥爭戰場

位在基隆的微風東岸商場。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆2月22日電（記者 張穎齊）基隆東岸商場位於基隆市仁愛區仁二路與愛三路口，現為微風集團所經營，名為“微風東岸”，此處是近期中國國民黨基隆市長謝國樑與民進黨前基隆市長、“內政部長”林右昌交鋒的爭議地點。東岸商場在基隆市中心，是座“金雞母”商業重地，也是人潮最多的熱點之一，商場的地理位置得天獨厚，鄰近基隆港美景，是約會浪漫的好去處。



此地早年為基隆港水域，後來由基隆港務局填海整平為東岸停車場，東岸停車場在1998年由基隆港務局有償撥用予基隆市政府，2000年8月動工興建為地下4層公共停車場、地上1層、加上頂樓廣場，於2003年10月啟用，占據著基隆市中心都市景觀重要位置，但後續環境維護不佳，尤以頂樓廣場為甚，被戲稱為“天空競技場”。



後在建築師團隊的建議下進行改造後，地上層增建為4層，主要做為商場使用，全棟由基隆市政府委外（OT模式）予大日開發經營，命名為“基隆東岸廣場”，於林右昌任內2018年2月14日啟用，特許期在2023年底到期。



2024年1月16日，謝國樑主政的基隆市政府宣布微風集團以ROT模式拿下東岸廣場全棟的經營權，將命名為“微風東岸”，為微風集團在台北市以外第一個營業據點，特許期最長20年，於同年2月1日完成移交開始營運。



東岸商場擁有許多著名連鎖服飾店、餐飲店，包括NET服飾、寶雅生活百貨、食其家、喬義思、燒肉ChaCha、涮樂和牛鍋物、HAMA壽司、丸龜製麵、石二鍋、基隆港食堂、湯姆熊等，頂樓則是空中跑道，提供民眾逛街購物、吃美食、運動、約會看夜景等用途，而一樓就是二信循環站，公車、計程車穿梭，交通十分便利，鄰近基隆港、海洋廣場、廟口夜市、基隆市政府、田寮河等，是基隆市中心的中心，每逢假日，東岸停車場必塞爆。



此處如今的政治議題爭議點在於，服飾品牌NET以新台幣2億元興建3層樓的基隆東岸廣場商場，因產權合約爭議，商場經營權由微風集團接手，並由基隆市府點交後，基隆市警方因深夜破門進入商場，NET隨後刊登廣告，要求謝國樑應公開致歉，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，謝國樑反擊，指控林右昌留下的爛攤子，成為藍綠攻防焦點，綠營近日更力挺NET，“副總統”當選人蕭美琴日前還在臉書po出她在NET服裝店購物的照片，強調她是NET的粉絲。