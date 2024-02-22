中評關注：蔡賴交接倒數　雙方暗中叫板

蔡英文即將卸任，將交接給賴清德。（照片：“總統府”資料照） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）府方日前舉行首次政權交接會議，蔡英文任期進入倒數，賴清德將在520上任。蔡、賴兩人近 日公開行程不多，近期幾乎沒有公開受訪，就算面對金門漁船事件發生，蔡、賴都沒有出面公開說明。但觀察兩陣營其實動作沒停過，此時想要逼退“數位部長”唐鳳，又傳出特赦陳水扁傳聞等，雙方陣營為了鞏固權力，暗自叫板。



政壇話題人物“數位發展部部長”唐鳳近日成綠營箭靶，遭民進黨新潮流系質疑打詐不彰、數位政策推廣不夠積極等，還被爆料去年在10月在日本京都舉辦聯合國網際網路治理論壇（IGF），他人在京都卻以資安院董事長身份線上參與，疑自貶官方身份。連過往的會議都被拿出來批鬥，這個在民進黨內很明顯是派系惡鬥。



批評唐鳳的“立委”林俊憲、前“立委”劉世芳的都是親近賴清德的新潮流“立委”，難免也會被大做文章是新系逼宮。重點是“數位發展部”掌握網際網路，講白話一點是掌握網路聲量，這個部門賴清德若上任，怎麼放任蔡英文過去的人馬繼續留在原位。



就在交接時刻，特赦陳水扁的議題又再度被拋出，這個時間點比較特別，通常應該是新政權上來之後，要求新政權表態，但在蔡英文卸任之際，傳出這個消息，且日前由“總統府”管轄的“國史館”出版60萬字四大冊“陳水扁‘總統’訪談錄”，抬高扁的歷史地位，還幫扁在國際書展辦發表會，是否鋪陳特赦扁的節奏？



只是特赦時間點到底為何，是賴清德上任之後要做？在蔡卸任前就傳出消息，是否賴陣營刻意要把壓力給蔡？畢竟蔡已經要卸任，若能承擔起特特扁的責任，都比賴清德一上台就要處理這件事情來得好。



但英系“立委”莊瑞雄已經提醒了，當事人認為自己根本沒有罪，若特赦是要確定罪名，或是如過去在野黨要求，必須繳回不法所得為前提，扁會願意這樣的特赦嗎？在野黨很可能會反彈。這個議題不好處理，賴清德想必會希望蔡任內處理好，別把爛攤子留給他。