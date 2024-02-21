洪秀柱：綠惡搞抗中操作　拖全台民眾陪葬

洪秀柱臉書批評綠營政客惡搞抗中，要將全台民眾拖進死巷。（取自洪秀柱臉書） 中評社台北2月21日電（記者 張嘉文）針對大陸漁船事件引發金廈海域情勢升溫一事，中國國民黨前主席洪秀柱在臉書發文痛批綠營政客為了鞏固權位，在“內閣”即將改組前，在“台獨”工作者賴清德面前力求表現，屢屢對大陸做出挑釁的舉動，這些為了保住權位的愚蠢舉措，包含取消組團赴陸旅遊以及海委會主委管碧玲下令海巡可自行開火等等。



洪秀柱說，綠營政客要“草螟弄雞公”那是自己不知死活，但卻刻意隱埋真相，想要鼓起民怨惡搞抗中操作，這是將民眾拖入死巷一般，想讓全體民眾如“蓋頭鰻”一般不知死活的與民進黨陪葬嗎？



以下是洪秀柱臉書全文：



管碧玲害人民成蓋頭鰻 ？



農曆年期間二月十四日年初五，大家還在年節氣氛中，金廈海域發生隸屬“我國”“海洋委員會”的海巡船，驅離一艘福建籍漁船造成二死二傷的翻船事件。



一開始狀況不明，直到海巡近日承認是因為碰撞造成該船隻翻覆，與一開始所說其因蛇形逃離自行翻覆完全不同。而海委會主委管碧玲還卸責式的表示，有保第三責任險所以早告知“國人”海巡有肇責，要“國人”要信任海巡云云。



綠營政客為了鞏固權位，在“內閣”即將改組前，在“台獨”工作者賴清德面前力求表現，屢屢對大陸做出挑釁的舉動。而這些為了保住權位的愚蠢舉措，包含“交通部”王國材部長取消組團赴陸，以及這次海委會管碧玲下令海巡可自行開火。



綠營政客要“草螟弄雞公”那是自己不知死活，但卻刻意隱埋真相，想要鼓起民怨惡搞抗中操作，這是將“國人”拖入死巷一般，想讓全體“國人”如“蓋頭鰻”一般不知死活的與民進黨陪葬嗎？



自1990年的金門協議，人道處理當時的大陸偷渡客，過去兩岸累積的善意，如今被民進黨消磨一空。



以少數民意當選“總統”的賴清德還沒上任，與看守“內閣”的民進黨官員，在這件事情上都有責任，不容閃躲甚至欺騙“國人”。



尤其海委會下轄“海巡署”，為捍衛海疆守土有責的準軍事單位，當由專業且具備軍事背景者當家以為所有海巡官兵後盾。但當今管碧玲主委，既無專業能力更無軍事背景，純為蔡政府派系酬庸的安排，如此不當的人事安排，在未來賴清德接手後的政府，恐怕仍層出不窮！



在此嚴厲譴責蔡英文的看守“內閣”陳建仁院長，以及海委會主委管碧玲，呼籲必須坦誠面對問題，積極解決問題，不容坐視惡化！