大學校長開班授課　高為元：享受教學樂趣

新竹清華大學校長高為元。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月22日電（記者 盧誠輝）曾任香港大學副校長的新竹清華大學校長高為元接任校長近2年來，因始終念念不忘教學的樂趣，這學期首次在清大開設“如何商業化生物醫學科技”微學分課程，21日首次上課，讓他相當開心。高為元接受中評社訪問表示，暌違多年能重新開班授課，讓他終於能重溫當教授的感覺，他現在除了擔任校長的行政職外，也非常享受開班授課的教學樂趣。



高為元，美國凱斯西儲大學高分子科學博士，在台北出生念到小學畢業後，因父親是外交官，便隨家人赴美，1998年起任教美國威斯康辛大學麥迪遜分校達18年，期間曾任該校生醫工程學系副系主任，2015年任香港大學副校長，2016年任港大轉化醫工講座教授，2019年借調香港科技園轉化研發所所長，2022年返台接新竹清華校長。



校長是一個行政職位與責任，而教學是興趣。高為元說，其實學校每個行政單位的主管都是教授，而教授的職責應該就是教書和做研究，這是很重要的事，但他現在因擔任校長職務，時間上有所限制，所以目前只能先從教學開始。



高為元指出，“如何商業化生物醫學科技”這門課是微學分的課程，採小班制，最多只招收20名學生，因為他希望採互動式教學，多跟學生互動，課程中也會引導學生想像自己要開一家公司的話，需要做哪些準備？像是該如何瞭解市場和規劃預算等。



第一天開班授課，學生從大學部、碩士班和博士班都有，高為元表示，他抱持開放性想法，也認為創新和新創是任何階段都可以進行，甚至連小學生都有很多很好、很棒的想法，而微學分課程最重要的教學目標就是，讓學生有機會去嘗試不同領域的課程。

