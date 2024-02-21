對柯文哲釋善意　傅崐萁願意談藍白召委合作

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北2月21日電（記者 楊騰凱）針對是否禮讓“立法院”委員會召委席次給台灣民眾黨，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁21日表示，他對此持開放態度，國民黨身為大黨不怕人家小黨長大，況且藍營在“立法院”是“脆弱多數”，只怕監督民進黨的力量不夠，藍白皆為在野黨，更應該團結一致監督綠。



國民黨“立法院”黨團總召林思銘日前公開表達，這次“立法院”各委員會總召選舉不會禮讓台灣民眾黨，國民黨是“立院”最大黨，會在各委員會都有一席召委。



不過傅崐萁21日表示，先前看到很多新聞報導說不禮讓召委給民眾黨，但其實他的態度是開放的，這點並沒有改變過，外面寫的報導都不是他說的。



傅崐萁與台灣民眾黨主席柯文哲以及藍白兩黨“立院”黨團幹部22日晚間將於“立法院”康園餐廳餐敘，雙方很可能觸及召委選舉合作議題。



至於是否確定禮讓1席召委給民眾黨，傅崐萁則語帶玄機表示，不能太早把聘金嫁妝端出來。



傅崐萁21日表態，召委選舉合作並不是不能談的，等於是在與柯文哲餐敘前一天釋出善意。



“立法院”設有8大委員會，包括內政委員會、“外交及國防委員會”、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會，各委員會專責審理不同行政部門所轄的法規、預算。



每個委員會設兩席召委，一周由一席召委排委員會議程，等於將主導什麼法案可以進入委員會審查，是“立院”運作關鍵樞紐。



若藍綠都不禮讓給民眾黨，8委員會共16席召委預計將由藍綠各半分配，藍綠將在8個委員會各有1席召委。



“立法院”預計29日選舉各委員會召委。