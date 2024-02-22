許晉睿：觀光產業不問對等　兩善須善意

許晉睿認為兩岸旅遊考量不存在對等問題。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月22日電（記者 張嘉文）蔡政府原定3月1日開放旅行社組團赴大陸旅遊，卻突然在春節前夕喊卡，只允許3月至5月已成團者出團。中國國民黨智庫“國政基金會”21日召開座談會，探討此禁令的法源及衍生問題。中華兩岸旅行協會理事長許晉睿在會中表示，這是民進黨政府對於兩岸政治的考量，而不是法令的問題。



許晉睿說，民進黨政府一直以雙方要對等為理由，但觀光產業在兩岸彼此往來中衹有考量兩個問題，一個是需要，另一個是善意，從來就沒有對等的問題，即使是對於美國或是日本市場都一樣，觀光產業並不存在對等問題。



這場座談會由“國政基金會”永續發展組召集人陳宜民主持，邀請包括國民黨“立委”翁曉玲、前醒吾科大觀光餐飲學院院長李銘輝、中華兩岸旅行協會理事長許晉睿、台灣旅遊發展促進協會理事長張桂銓、台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶、世界文化旅遊華商會台灣區文創副會長許傳萍、智庫“國安組”副研究員李正修等人與談。



許晉睿在會中表示，整起事件既然是以政治為考量，目前再去談情理法，效果並不好，談這樣的禁令用什麼法源，政府有很多理由可以搪塞外界，所以他認為花很多力氣去談法律問題，基本上沒有太大意義，因為政治考量可以把所有事情完全抹掉。



許晉睿也提到，因為是政治事件，如果只把焦點鎖定在“交通部觀光署”，反而會是政府所樂見的，但問題根本不在“觀光署”，兩岸事務的決定權就在陸委會。“觀光署”的官員在7日發布禁令新聞稿前一天，還在和他討論3月要開訪組團的細節，從這部分就可以看出此事決定權並非在“觀光署”。

