中評關注：NET案　謝國樑林右昌新仇舊恨

基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 中評社基隆2月22日電（記者 張穎齊）台灣服飾品牌主富服裝公司（NET）近期因基隆東岸商場建物產權，獲民進黨力挺，槓上中國國民黨基隆市長謝國樑，升高衝突。此案原只是基隆市政府與廠商之間的糾紛，演變成前後朝的藍綠攻防，源於謝國樑與民進黨前基隆市長、“內政部長”林右昌的新仇舊恨，如今謝國樑成綠營攻擊焦點，更上綱到罷免案，有火拚的態勢。



此案，先從建物產權爭議來看，謝國樑主張東岸商場土地是基隆市政府所有，當初簽約委外經營的對象是大日開發，根本無關NET，NET主張2至4樓的地上權，是其與大日開發之間的事。重點更在於土地屬於基隆市府，林右昌市長任內未登記主張2至4樓也是基隆市府，而衍生爭議。民進黨方面主張NET擁有2至4樓地上權，謝國樑濫用警察權強制驅趕NET人員，且隱匿相關資料、壓低權利金、提供20年期限，有圖利微風集團之嫌。



兩造說法你來我往、唇槍舌劍，成為“立法院”大戲以外，政論節目焦點之一，此案已進入司法程序，一切理應交由司法處理，但民進黨基隆市議會黨團見獵心喜，將其成為主打謝國樑的痛點，謝國樑也因此不得不大動作反擊，本周2度到台北大動作開記者會，要直球對決前市長林右昌。



從市府與民間廠商的糾紛，演變成藍綠政治攻防大戲，其來有自，坊間盛傳NET是民進黨友好廠商、微風也被指與謝國樑關係密切，更扯出謝國樑與林右昌之間的恩怨糾葛。謝國樑自2022年基隆市長選戰，對上民進黨蔡適應，而基隆是“正國會”派系二當家林右昌的主要責任區，選戰期間，林右昌親力親為助同派系的蔡適應輔選，連同作戰內容也是主要領導之一，當時蔡適應指控、緊咬謝國樑的金星公司有洗錢之嫌，金流不明；國民黨方面則反制蔡適應，與黑道關係錯聰複雜，雙方互告，雖在選後皆撤，但已埋下恩怨種子。



選後，謝國樑雖一度稱林右昌為市政方面的“大哥哥”，大器的作風，儼然將冰釋前嫌，但實則不然，林右昌仍是民進黨在基隆的實質領導人，基隆是林右昌本命區，民進黨籍議員持續監督才剛上任的謝國樑，頻頻追打謝國樑政見跳票等；更在2024基隆“立委”選戰，民進黨鄭文婷對上國民黨林沛祥，但主打焦點也包括謝國樑。

