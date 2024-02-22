中評關注：傅崐萁撮合藍白　媒人公角色關鍵

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁21日表態，願意在召委席次上與台灣民眾黨合作。召委主導委員會排案，是議事攻防核心，若藍願意讓出至少1席召委給民眾黨，將是“立院”權力分配的重大讓步。傅崐萁22日將與民眾黨主席柯文哲餐敘，如果敲妥合作，傅這位藍白媒人公將為政治格局帶來極大改變。



由於國民黨“立法院”黨團首席副書記長林思銘日前已經公開表態，不會禮讓召委席次給民眾黨，大家原以為藍白在召委選舉上已經確定各走各的路，不過傅崐萁21日表達，他對召委選舉合作其實是持開放態度，先前媒體報導的內容都不是他說的，不見得能代表國民黨團。傅崐萁21日釋出重大風向，等於是在22日與柯文哲餐敘前拿出善意。



2024大選藍綠白三黨廝殺，最後民進黨漁翁得利，不過“立法院”也巧妙形成藍綠白三黨不過半的格局，國民黨雖然是相對多數，在113席“立委”當中，國民黨團有54席，但只要民眾黨8席倒向綠營，藍軍優勢就將瓦解。“立法院”的生態某種程度也反映著全台灣的政治版圖格局，藍白必須合作才能穩定贏過綠。



對於2024大選藍白未能成功完成整合，傅崐萁21日也笑說也許是媒人找錯了，那如果傅崐萁22日能成功與柯文哲敲定合作，雙方先在“立法院”建立默契，如果合作制衡民進黨的默契能夠繼續維持下去，或許會為台灣政治格局帶來重大變化。



2026地方首長選舉不久後將到來，目前台灣輿論多認為民眾黨至少會在台灣六都派出候選人征戰，如果連縣市首長選舉都成為藍綠白三足鼎立的戰場，對藍綠的變數都很大，很難說哪一方真正能得利，但若藍白建立合作默契，彼此整合縣市長候選人，再加上開放柯文哲幫藍軍站台，勢必能對民進黨形成極大壓力。



甚至到2028，國民黨與柯文哲若能順利完成合作，彌補2024的遺憾，或許有機會中斷民進黨賴清德的連任道路。



因此，傅崐萁這次與柯文哲商議合作將非常值得注意，如果藍白能在“立法院”攜手打團戰，儘管未來會發生什麼事都還很難說，但少對雙方在縣市長選舉以及2028大選潛在的合作可能性而言，至少都是好的開始，傅崐萁這位“媒人公”的角色很關鍵。