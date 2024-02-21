葛來儀拜會　民眾黨：綠應重啟兩岸對話管道

左起周台竹、黃國昌、葛來儀、黃珊珊。（台灣民眾黨提供） 中評社台北2月21日電／德國馬歇爾基金會（GMF）主任葛來儀（Bonnie Glaser）21日率團拜會台灣民眾黨“立法院”黨團，總召黃國昌、副召黃珊珊接待。雙方談到“兩岸關係”議題時，黃國昌表示，應讓中國大陸知道，維持區域穩定是對雙方都有利的方式，民眾黨會支持政府維護主權的決心，但民進黨也應盡速重啟雙邊直接對話管道，以維護台海和平穩定。



黃珊珊舉例說，近期“旅行社組團赴陸的禁團令”及“金門漁船事件”，民進黨應釋出善意，才能避免惡意堆疊、增加兩岸人民互相仇視，如此一來恐不利於兩岸之間的發展，難以降低擦槍走火的機會。對於民眾黨未來是否會規劃訪陸？黃珊珊表示，目前沒有規劃。



在2024大選期間，葛來儀曾指大陸傾向支持曾來往過的民眾黨主席柯文哲，柯解讀是指“在所有參選人中，他是最能跟中美溝通的人”，為此柯文哲與葛來儀2人多次隔空互嗆，柯甚至講出“葛來儀不要扯我名字誰理妳？以為自己多重要？”



葛來儀率“TUPP台美政策研究參訪團”近日訪台，並曾拜訪黑熊學院、“行政院”經貿辦公室，21日拜訪民眾黨團，雙方針對“國防”外交、台美關係、兩岸議題等內容交換意見，場面熱絡。



黃國昌表示，民眾黨黨團注重“國會”改革、司法改革、稅務改革及居住正義等議題，因民眾黨主要支持者為年輕族群，即便在2024年的大選中未能順利執政，但“立院”黨團會堅守崗位，持續為年輕族群發聲，在上述優先法案中，爭取跨黨派支持，實踐政見承諾。民眾黨作為新興在野黨，也希望強化與國際之間的交流，所以相當歡迎與各國的學者交換意見的機會。

